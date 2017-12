Yeni Yıl ve Christmas Döneminde Nasıl Sağlıklı Beslenebilirsiniz?

Christmas dönemi ve Yeni Yıl gecesi şüphesiz en fazla kilo aldığımız dönemdir. Partiler ,eşsiz tatlar, yemekler, alkollü ve alkolsüz içecekler. Hepside kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Peki sonrası? Sonrası aslında çok bilindik bir şey. Tüm Dünyada geçerli olan bahanenin arkasına sığınıp, genellikle herkesin söylediğini uygulamaktayız. Bu bahane ise çok basit : '' Bu dönem yiyeyim, Ocak ayının ilk günü vallahi spora ve diyete başlayacağım.'' Peki bunu uyguluyor muyuz ? Maalesef hayır. Ocak ayının başlarında herkes salonlara, diyetisyenlere koşuyor fakat sonrasında ise vazgeçiyorlar. Sizden ricam Lütfen bahanelerin arkasına saklanmayalım ve spor ile sağlıklı yaşamı, bir hayat alışkanlığı, bir hayat stili haline getirelim.

Christmas ve Yeni Yıl dönemine bakacak olursak, bir sürü geleneksel yiyecekler görüyoruz. Peki bu yiyecekler sağlıklı yaşam tarzına uygun mu? Ben bu soruya hayır cevabını kullanmak istiyorum. British Dietetic Association'a göre, bir insan Christmas döneminde ortalama 3 kilo alıyor. Bu dönemden en karlı olarak çıkmak istiyorsanız, yapmanız gerekenlerden biri , her zamanki diyetinize ve yeme alışkanlığınıza devam ediniz ve bu diyeti bozmayınız.Tek tek inceleyecek olursak;

1) Güne her zaman sağlıklı bir kahvaltı ile başlayınız. Bu kahvaltıda sizleri doyuracak besinlere yöneliniz ki ara öğünlerde sağlıksız yiyeceklere ve atıştırmalara yönelmeyelim.Örnek verecek olursak Yulaf, Salatalık, Yumurta Beyazı ve Yarım yağlı peynir diliminden oluşan bir kahvaltı tabağı hem lezzetli, hem doyurucu, hem de sağlıklı bir tabak olarak tavsiye edebilirim.

2)Eğer ilerleyen saatlerde karnınız acıkmış ise sakın çikolata, bisküvi veya tatlı ürünlerine yönelmeyiniz. Bunların yerine sizlere tavsiyem Yeşil Elma ile tuzsuz Badem veya Ceviz gibi sağlıklı yağlara ve şekere sahip besinler tüketebilirsiniz.

3)Öğlen yemeğinde tavuk göğüsü, hindi eti, ördek göğüsü gibi yağ oranları düşük, protein oranları yüksek olan besinleri karışık bir salata ve pilav ile tüketmemiz sağlıklı diyetimiz açısından önemli yer tutacaktır.

4) Tüm bu yazdıklarım , büyük günün perde arkası olduğunu düşünüyorum ve en büyük ve en önemli an olan Gece Yemeğine sıra geldi. Biliyorum ki gün boyu beklediğiniz an gelecektir ve masada alkollü , alkolsüz içecekler , kalori patlaması yapan yiyecekler, yağ ve şeker oranı yüksek tatlılar olacaktır. İşte bu an en dikkatli olmanız gereken andır arkadaşlar. Size tavsiyem bu güzel akşam yemeğinizi Fırında pişirilmiş Hindi Etinden yana kullanmanız. Hindi eti tavuk, et ve ördek etinden daha az yağlı ve sağlıklıdır. Protein ve Vitamin bakımından diğerlerine nazaran daha zengindir.Eğer pişirmeden önce üzerindeki deriyi çıkarıp pişirirsek , üzerindeki zararlı yağları söküp atmış oluruz. Sağlıklı soslar ile biraz tatlandırıp gecemizin en güzel ve en sağlıklı yemeğini yiyebilirsiniz. Bu güzel Hindi Etinin yanına, çeşitli sebzeleri eklemenizi tavsiye ediyorum.

5) Günün Galası ise tabi kide Tatlılar. Tatlılar şeker, yağ ve karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerdir ve birçok insanın kilo alma sebeplerinin başında gelirler. Sizlere sakın yemeyin demiyorum.Fakat aşırıya gitmemeye dikkat ediniz. 1 parça tatlı yiyorsanız , kendinizi orada durdurmasını biliniz ve o parçanın tadını çıkarmaya çalışınız. Fazlasını yemeyiniz. Eğer bana sağlıklı bir seçim soracak olursanız sizlere önerim yağsız yoğurt ile karıştırılmış meyveler olacaktır.

Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, sohbetimizi yaptık, çok güzel bir şekilde eğlendik. Neden gecemizi aktif bir şekilde tamamlamıyoruz? Yürüyüşe ne dersiniz? Eğer gece yemeğimizden yarım saat sonra, 15 dakikalık bir yürüyüş yaparsanız, hem yediğimiz besinleri sindiririz, hem de uyumadan önce vücudumuzu dinç ve aktif bırakıp, büyüme hormonunun salgılanmasına yardımcı oluruz.

Bu güzel dönem bitti. Herkes bu dönemde 3 kilo alırken siz sağlıklı seçimler ile yeni yılın kazananı oldunuz. Bu kazanç sizlerin sağlığıdır. Unutmayın hedefiniz güzel ve fit görünmek değil, sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Herkese sağlıklı ve spor dolu, güzel bir hafta diliyorum.

Yakup Seyer

Personal Trainer ve Fitness İnstructor

