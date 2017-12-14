MUCİZE GERÇEKLEŞTİ, SELÜLİTE KESİN ÇÖZÜM

KASLARI UYARARAK DOKULARDA SIKILAŞMA VE SELÜLİT TEDAVİSİ

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Kilo problemim yok. Düzenli olarak spor yapıyorum, her gün yürüyorum ancak bacaklarımda çok fazla selülit var. Yakında tatile gideceğim, diyorsanız selülitlerden kurtulmanın en doğal çözümü Micro Plus yöntemi. Bu yöntemle gerçekleştirilen tedavilerde dokularda sıkılaşma gerçekleştirilerek selülitler yok oluyor. Estelworld Beauty Academy sahibi Saniye Ünal, bir çok kadının korkulu rüyası olan selülüt problemlerinin kısa zamanda nasıl yok edilebileceği üzerinde bilgiler verdi:

“Micro Plus uygulamaları farklı dalga boyunda elektrik akımı verilerek kasların uyarılması temelinde dayanıyor ve kaslarda izometrik kasılmalar yaratarak vücudun kendini toparlamasına yardımcı oluyor. Oluşturduğumuz bu kasılmalar vücudun enerjiye ihtiyac duymasını sağlıyor. Kas dokusu ilk önce ihtiyaç duyduğu enerjiyi ATP kullanarak elde etmeye çalışıyor. Ancak ATP kısa sürede tükendiği için bu kez kaslar kendi dokularındaki glikojen ve yağı kullanmaya başlayarak enerji topluyor. Böylece enerji kullanılarak vücutta belli bölgelerde lokalize olan yağ dokusunu da azaltıyor. Aynı zamanda Micro Plus bölgedeki dolaşım sistemini uyarıyor bu da lenfatik drenajı arttırıyor. Tüm bu etkiler deride canlanma, dirileşme, toparlanma ve gençleşme etkisi gösteriyor.” dedi.

Detaylı bilgi almak isterseniz lütfen 020 8804 5550 veya 0773797 9305 no’lu telefonlardan Saniye Ünal’ı arayınız.

MİCRO PLUS İLE HEM ZAYIFLAYIN, HEM DE VÜCUDUNUZU ŞEKİLLENDİRİN

Micro Plus, yoğun çalışma temposunda spor yapmaya vakit bulamayanlar için pratik bir alternatif sunuyor.

Kasların çalışmasını sağlayan Micro Plus terapi yöntemi, aynı zamanda sıklaşmaya, gençleşmeye ve zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Zayıflama ve vücut toparlama için özel olarak geliştirilen bu cihazın spor etkisi gözlerden kaçmıyor.

Spor yapmaktaki temel amaç olan, kasları kullanmak ve onları hareket etmelerini sağlamak Micro Plus’ın izometrik kasılmaları gerçekleştirildiği elektro terapi ile mümkün.

İlk seanstan itibaren bakımlar sonuç vermeye başlıyor.

Micro Plus cihaz herhangi bir yan etkiye neden olmadan riske yol açmadan tüm hastalar üzerinde kolayca başarıyla uygulanmış, süreçlerin sonunda gerek işlevsel gerekse estetik açıdan elle tutulur, gözle görülür neticeler elde edilmiştir.

Micro Plus, ağrisiz bir yöntem, sıkılaştırma ve inceltme etkisinin yanı sıra gençleşmeyi de destekleyen cihaz kol, karın, basen ve bacaklarda da oldukça etkili.

Micro Plus cihazlarının özellikleri arasında selülit tedavisi zayıflama, sıkılaştarma, toparlama, yüz ve boyun germe göz ve dudak çevresi göğüs dekolte doku lifting, yüzeysel ve derin lenf drenaj programları bulunur. Detaylı bilgi almak isterseniz lütfen 020 8804 5550 veya 0773797 9305 no’lu telefonlardan Saniye Ünal’ı arayınız.

MİCRO PLUS NERELERDE İYİLEŞME YAPAR

YÜZ GENÇLEŞTİRME

BOYUN GENÇLEŞTİRME

YÜZ OVALİNİ BELİRGİNLEŞTİRME

KARIN TOPARLAMA

POPO KALDIRMA

POPO KALDIRMA

BACAK VE İÇ BACAK SIKILAŞTIRMA

GÖĞÜS SIKILAŞTARMA

SIRT TOPARLAMA

SELÜLİT TEDAVİSİ

LENF DRENAJ ETKİSİ (ÖDEM ATMA)Detaylı bilgi almak isterseniz lütfen 020 8804 5550 veya 0773797 9305 no’lu telefonlardan Saniye Ünal’ı arayınız.