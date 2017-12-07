Prof Dr Fatih Uygur ile Estetik ve Plastic cerrahi Semineri
Tulip Medical Tulip Holidays’in Türkiye ekol Hospital ie birlikte düzenlenen Estetik ve Plastic cerrahide yeni trendler Semineri 9 Aralık cumartesi Saat 3’de yapılacak
AVRUPA\LONDON - Tulip Medical Tulip Holidays’in Türkiye ekol Hospital ie birlikte düzenlenen Estetik ve Plastic cerrahide yeni trendler Semineri 9 Aralık cumartesi Saat 3’de yapılacak.
Tulip Medical ve Tulip Holidays
Tulip Medical Tulip Holidays’in sahibi ve direktörü Itir Sökmen: “Cumartesi Günü Prof Dr Fatih Uygur'un Estetik ve Plastic cerrahi Seminerine Sizleri bekliyoruz, Dr umuz la Randovu icin 02082110001 den Iletisime gecebilirsiniz” diyerek tüm toplumumuza davet gönderdi.