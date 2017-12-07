07/12/2017 19:23


Prof Dr Fatih Uygur ile Estetik ve Plastic cerrahi Semineri

Prof Dr Fatih Uygur

Tulip Medical Tulip Holidays’in Türkiye ekol Hospital ie birlikte düzenlenen Estetik ve Plastic cerrahide yeni trendler Semineri 9 Aralık cumartesi Saat 3’de yapılacak

AVRUPA\LONDON - Tulip Medical Tulip Holidays’in Türkiye ekol Hospital ie birlikte düzenlenen Estetik ve Plastic cerrahide yeni trendler Semineri 9 Aralık cumartesi Saat 3’de yapılacak. 

Tulip Medical ve Tulip Holidays

Tulip Medical Tulip Holidays’in sahibi ve direktörü Itir Sökmen: “Cumartesi Günü Prof Dr Fatih Uygur'un Estetik ve Plastic cerrahi Seminerine Sizleri bekliyoruz, Dr umuz la Randovu icin 02082110001 den Iletisime gecebilirsiniz” diyerek tüm toplumumuza davet gönderdi. 

 

 

 


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