'Risk grubundaki kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı'

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, grip hastalığına karşı herkesin bir an evvel önlem alması gerektiğini açıkladı

Köksal, çocuklar, yaşlılar, gebeler ile kalp, obezite, tansiyon, şeker ve kanser gibi hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını anımsatarak özellikle bu grupta yer alan kişiler başta olmak üzere herkesin birtakım önlemler alınması gerektiğini söyledi.Risk grubundaki kişilerin aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Köksal, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben aşı bilincinin artık oluştuğunu düşünüyorum çünkü hastalardan artık bize talep geliyor 'Grip aşısı geldi mi? Ben aşımı yaptırmak istiyorum' diye. Bu çok güzel bir gelişme çünkü eskiden insanlar aşı yaptırmak istemezdi. Grip aşısının koruyuculuğu kesin, bu nedenle özellikle risk grubundaki kişilerin mutlaka bu aşıyı yaptırmalarını istiyoruz. Koruyucu olduğuna emin olsunlar. Grip aşısı için henüz süre geçmedi, tam zamanı. Grip aşısı, mevsim boyunca yaptırabilirler çünkü bir hafta içerisinde koruyuculuğu başlıyor. Bu aralar ya da ocak ve şubatı çok geçirmeden yaptırsınlar ki gribe yakalanmasınlar. En ideal vakit grip aşısını şimdi yaptırmaları çünkü henüz bir salgın yok, tek tük vakalar var ama bu sayı havanın soğumasıyla artacaktır."

"Gribin tedavisi grip ilacı ile yapılır, antibiyotikle yapılmaz"

Köksal, hastalığa ilişkin özellikle risk grubundaki kişilerin en ufak belirti durumunda sağlık kurumuna müracaat etmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eğer hasta gerçekten influenza virüsüne bağlı grip ise ilk 48 saat içinde başlanan tedavi hayat kurtarıcıdır. Onun için geç kalınmaması gerekir ama kendi başlarına ilaç kullanmalarını kesinlikle önermiyoruz. Gribin tedavisi grip ilacı ile yapılır, antibiyotikle yapılmaz. Dolapta duran ya da komşunun tavsiye ettiği antibiyotik alarak grip iyileşmez tam tersine antibiyotiğe karşı mikropların direnç geliştirmesine yol açar. Bunu yapmalarını istemiyoruz mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve onların direktifleriyle tedavi edilmelerini şiddetle öneriyoruz."