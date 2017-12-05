Sigara içen hamile kadınlarda Cerebral Palsy riski çok yüksek

Sigara kullanımı beraberinde bir çok hastalığı ve sonunda da ölümü getiriyor. Ancak hamilelikte sigara kullanımı anne adayının yanı sıra bebeğin de sağlığını olumsuz etkiliyor. Hamilelikte sigara kullanımı, bebeğin Cerebral Palsy olma riskini de arttırıyor

Sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinin akciğerleri daha az gelişirken, bu durum aynı zamanda bebeklerin beyin gelişimi de olumsuz etkileyebilir. Çeşitli kimyasal maddeler içeren sigara düşük zeka, davranış bozuklukları ve Cerebral Palsy’ye neden olabilir.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Tıbbi Hizmetler Danışmanı Nöroloji Uzmanı Dr. Nihan Hande Akçakaya; “Yapılan araştırmalar, sigara kullanan anne adaylarının, bebeğin sağlığını ciddi bir şekilde riske attığını gösteriyor. Bu durum aynı zamanda pasif içicilikte de görülüyor. Hamilelikte anne adaylarının sigara kullanması bebeğin su kesesinin açılmasına, bebeğin eşi plasentanın erken ayrılmasına, dış gebeliğe ve bebeğin Cerebral Palsy’li olmasına kadar birçok sağlık probleminin yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle anne adaylarının hamile kalmadan önce sigarayı bırakmaları, hatta hamilelik planı yapmadan en az 3 ay önce bırakmaları gerekiyor” dedi.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan fiziksel bir engellilik durumudur. Beynin travmaya uğramış kısımlarına erken müdahale edilerek, hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. Ancak Cerebral Palsy tamamen tedavi edilebilen bir durum değil. Cerebral Palsy’ye çoğunlukla başka bir fiziksel ya da zihinsel engellilik durumu da eşlik edebiliyor. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Pasly’li birey bulunuyor. Türkiye’de ise her 1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy teşhisi alıyor.