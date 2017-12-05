05/12/2017 14:40


Hazal Kaya Anksiyete hastalığına yakalandı Anksiyete nedir

Anksiyete

Güzel oyuncu Hazal Kaya anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yakalandı. Kaya, hastalığına dair katıldığı bir canlı yayında açıklama yaptı

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her konser öncesi anksiyete nöbetleri geçiren Adele gibi Hazal Kaya da aynı sorundan mustarip… RaniniTV'ye röportaj veren Kaya, “İleri seviye anksiyete hastasıydım, artık toparlandım çok iyiyim” açıklamasını yaparak hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Hazal Kaya daha önce de şeker hastası olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu, “Ben hastalığım için zayıfladım, kimse ‘Amma kilo aldın’ dedi diye değil. Şeker hastası olduğum ortaya çıktı. Hastalık yüzünden hayatım çok zorlaştı” demişti.

ANKSİYETE HASTALIĞI NEDİR?

Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında sanki çok kötü bir şey olacakmış duygusuna kapılarak içinde bulundukları durumu olduğundan daha kötü, tehlikeli görme eğilimindedirler.


Meral Akşener
Meral Akşener'den hükümete Reza Zarrab tepkisi
Igor Tudor
Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği belli oldu
Aykut Sadi odul aldi
En iyi bilişim ödülü sahibi Aykut Sadi
kanal d yayin akisi
5 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
5 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
hamile

Sigara içen hamile kadınlarda Cerebral Palsy riski çok yüksek

tuz

Tuzun azı da fazlası da sağlığa zarar

Kawasaki hastalığı

Kawasaki hastalığının belirtileri ve tedavisi nedir

HIV enfeksiyonu

HIV enfeksiyonu en çok o yaşlarda görülüyor

Son Dakika Haberleri
Meral Akşener

Meral Akşener'den hükümete Reza Zarrab tepkisi

Igor Tudor

Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği belli oldu

Aykut Sadi odul aldi

En iyi bilişim ödülü sahibi Aykut Sadi

kanal d yayin akisi

5 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Noel Şarkıları

Merhabalar, Aralık ayına merhaba dememizle birlikte Noel, Noel tatili ve de 2017’ye de hoşçakal deme vakti gittikçe yaklaşıyor.  Bu telaşlı ve koşuşturmalı dolu günlerde bakalım neler var.    PORTOBELLO ...

Devam