04/12/2017 10:20


Hurmayı fazla kaçırınca acil ameliyata alındı

Musa Yılmaztürk

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan ve bulantı ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle ameliyat edilen 45 yaşındaki Musa Yılmaztürk'ün midesinden 400 gram ağırlığında 2 taş çıkarıldı

Of Devlet Hastanesinde yapılan muayene ve tetkikler sonucu yatarak tedaviyi reddedip evine giden Yılmaztürk, şikayetleri artınca 3 gün sonra yeniden hastaneye müracaat etti.Yılmaztürk, Başhekim Şaban Uysal ile Opr. Dr. Altan Aydın tarafından yeniden muayene edilmesinin ardından acil ameliyata alındı.Hastanın midesinden 1,5 saatlik ameliyatla 400 gram ağırlığında 2 taş çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Yılmaztürk, 1,5 kilogram Trabzon hurması yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı çekmeye başladığını söyledi.Ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Yılmaztürk, "İlk başta midemde taş olduğuna inanamadım. Tetkikler sonucu ameliyatıma karar verildiğinde de oldukça şaşırdım." dedi.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Uysal da hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Trabzon hurmasının protein, yağ, karbonhidrat, demir ve vitamin içeriği açısından oldukça zengin olduğunu belirten Uysal, "Kalp-damar hastalıklarına iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sisteminin dostudur ancak Trabzon hurması, aşırı tüketilmesi durumunda mide asidiyle etkileşerek sindirilmesi zorlaşır, kabızlık yapabilir ve bu hastamızda da olduğu gibi zamanla taşlaşarak sindirilmeden mide içinde ya da bağırsağın herhangi bir kesiminde tıkanmaya yol açabilir." diye konuştu.


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