04/12/2017 08:12


Atkı kullanan kişilerin astım krizine yakalanma riski daha az

atkı

İngiltere'deki sivil toplum kuruluşu Asthma UK, kışın atkı kullanan kişilerin astım krizine yakalanmalarının daha düşük ihtimal olduğunu ortaya koydu

Asthma UK, "atkı hayat kurtarabilir" sloganı altında bir kampanya başlattı.Nemli ve soğuk havanın içe çekilmesinin solunum kanallarını daraltabileceğini ve bunun da her dört kişinin üçünde astım krizi yaşanmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.Uzun süre soğuk havanın solunması sonucunda öksürük, hırıltılı soluk alma ve nefes darlığı yaşanabileceği vurgulandı. İngiltere'de yaklaşık 1 milyonu çocuk olmak üzere 5,4 milyon astım hastası bulunuyor. Geçen yıl 1410 kişi astım nedeniyle hayatını kaybetti.

İlgili Haberler
Canan Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay'dan gençlere beslenme önerileri

ilaç fiyatları

Sağlık Bakanlığı açıkladı ilaç fiyatlarında değişiklik yapıldı

organ bağışı

Organlarıyla 2 hastayı yaşatacak

diyet

Yanlış diyet programı kilo aldırıyor

Son Dakika Haberleri
Özgür Özel

CHP'li Özgür Özel 'Kılıçdaroğlu Salı günü bombayı patlatacak'

intihar saldırısı

Motosiklete yerleştirilen bomba patladı en az 6 ölü var

yangın haberleri

Almanya'da yangın faciası ölü ve yaralılar var

Zafer Biryol

Zafer Biryol FETÖ'cü futbolcuları itiraf eti

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam