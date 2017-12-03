03/12/2017 09:57


Prof. Dr. Canan Karatay'dan gençlere beslenme önerileri

Canan Karatay

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kariyer Eğitim Günleri’nde konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, kendisine yönelik eleştiriler hakkında suskunluğunu bozdu

Üç kitabının Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’ne girdiğini açıklayan Karatay, “2011’de ilk kitabım çıktı. Çeşitli yerlerde bana hâlâ ‘şarlatan’ ve ‘Bilimsel konuşmuyor’ diyorlar. İşte size bilimsel olduğunun ispatı… Bu kütüphanede 20 milyon kitap var. Buraya üç kitabım da Türkçe olarak girdi” dedi.

GENÇLERE ÖNEMLİ ÖNERİLER 

Gençlere beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Karatay, “Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz” dedi.Karatay, gazlı içeceklerin zararlarına değindi: “Üç yaşındaki çocuğu şeker komasından kaybettik. Bir kutu gazlı içecekte 22 paket şeker var. Lütfen bunlardan uzak durun. Gençliğinizin kıymetini bilin. Meyve sularında da aynı şekilde şeker var. İnanmayın ki onların içinde C vitamini var. Çok büyük bir kalori var. O kalori vücuda girince, siz kendinizi güçlendirilmiş zannediyorsunuz.”

VAZGEÇİLMEZ BESİN: ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı tüketiminin önemine değinen Karatay, şunları söyledi: “Zeytinyağı yetişkinlerin ana sütüdür. Riviera işlenmiştir, yenmemelidir. Virjin, yani doğal zeytinyağı ise kanser hücrelerini öldürür. Zeytin ise bol bol yenmeli. Kalorisi yok. Zeytin dalı ve yaprağı da önemli. En güçlü doğal antibiyotik… Zeytin ağacı, tüm zor şartlara direnerek 2 bin 500 yıl yaşıyor. Hâlâ da meyve veriyor. Biz 80-100 yıl yaşıyoruz. Sık sık grip olmamak ve kulak ağrısı çekmemek için zeytinyağı tüketin.”


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