02/12/2017 16:15


Organlarıyla 2 hastayı yaşatacak

organ bağışı

Denizli'de, beyin ölümü gerçekleşen bir erkek hastanın karaciğer ve böbreği İzmir'de iki kişinin hayatını kurtaracak

Merdivenden düşmesi nedeniyle 7 gün önce Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan 66 yaşındaki Mehmet Nuri Dereli'nin beyin ölümü gerçekleşti.Hastane yetkilileri, Dereli'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesi üzerine Mehmet Nuri Dereli'nin organları başarılı bir operasyonla alındı. Organlar, hastalara nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Dereli'nin ailesine teşekkür ederek, "Ameliyat sonrası Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine alınan hasta, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti. Hastaneye İzmir'den gelen ekipler aynı anda karaciğer ve böbrekleri aldı. Alınan organlardan karaciğer İzmir Kent Hastanesine, böbrekler de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi." ifadesini kullandı.


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