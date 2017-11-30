30/11/2017 10:03


Canan Karatay uyardı 'Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın'

Canan Karatay

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay CNN Türk kanalında yaptığı açıklamada "hamilelere şeker yüklemesi yapmayın" uyarısında bulundu

CNN TÜRK yayınında Saynur Tezel'in konuğu olan Karatay, "Gebelik sırasında gebelik şekeri teşhisi yapılacak diye, Türkiye'de yaygın bir şekilde gebelere şeker yüklemesi yapılıyor. Bu da hem anne de hem de çocukta ileride şeker hastalığına neden oluyor. 6 aylık gebelikte şeker yüklemesi yapıldığı zaman çocuklarda pankreas gelişmiyor. Sağlık Bakanlığı'na, kadın doğumculara sesleniyorum: Artık gebelere şeker yüklemesi yapılmasın" dedi.


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