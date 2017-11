Avrupa Gazetesi sağlıklı yaşam yazarı Yakup Seyer yazdı. Herkese yeni bir haftadan Merhabalar. Bu hafta sizlerle kardio ve ağirlik antremanları hakkındaki bilgilerimi paylaşacağım. Çoğu kez karşılaştığım sorulardan birtanesi olan sadece kardio egzersizleri yapsam bana yeterli midir ? Kilo verebilir miyim ? Yakup Seyer'in yazısı şöyle

Avrupa Gazetesi sağlıklı yaşam yazarı Yakup Seyer, Sadece kardio egzersizleri yapmak yeterli midir sorusuna cevaplıyor: Herkese yeni bir haftadan Merhabalar. Bu hafta sizlerle kardio ve ağirlik antremanları hakkındaki bilgilerimi paylasacağım. Çoğu kez karşılaştığım sorulardan birtanesi olan sadece kardio egzersizleri yapsam bana yeterli midir ? Kilo verebilir miyim ? Bunun üzerine bütün bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk önce Kardio ve Ağırlık Antremanlarının neler olduğunu inceleyelim.

Kardiyovasküler (kalp ve damar) egzersizi basit anlamda kalbinizin atış hızını hedeflediğiniz belirli bir seviyeye (Hedef Kalp Atış Hızı Bölgesi) yükselten bir aktivite içinde olmanız anlamına gelir. Kardiyonun birincil amacı kalbinizin daha fazla çalışmasını sağlayarak kalbinizi güçlendirmek. Kardiovaskuler antremanlar Kalori yakmanın ve kilo vermenin bir yoludur,

Ağırlık antrenmanı, kasların hacmini(kas hipertrofisi) ve gücünü arttırmaya yönelik egzersiz çeşididir. Doğru uygulandığında ağırlık kaldırma yalnızca güç arttırmayı sağlamaz aynı zamanda sağlık üzerinde de olumlu etki yapabilmektedir.

Bu bilgilere gore Kardio Egzersizleri sağlık acısından yararliı, her yönü ile bizlere yarar sağlayan egzersizlerdir. Fakat sadece kardiyo antrenmanı yaptığınız zaman, vücudunuzun kaslara dair diğer ihtiyaçlarını kısıtlıyorsunuz. Her ne kadar antrenmanlarınızı her gün çeşitlendirmeniz gerekmese de, sadece kardiyoya takılıp kalırsanız, vücudunuza pek de iyilik yaptığınızı söyleyemem. Hatta, kısa ve uzun vadede vücudunuza zarar da verebilirsiniz. Öyleyse, sadece kardiyo yaptığınızda vücudunuzda ne gibi olumsuzluklar oluşabilir, ona bakalım.

1- Kas Kütlesi Kaybedersiniz

Eğer kuvvet kazanmak istiyorsanız, sadece kardiyo yaparak kas kütlesi kazanamayacağınız ortada. Önemli olan, kardiyo, esneklik ve kas çalışmasından oluşan sağlıklı bir antrenman programı oluşturabilmek.

Önemli Not (Alıntı Amerikan Saglık Enstitüsü )

Amerikan Sağlık Enstitüsü, yetişkinlere her hafta en az 2.5 saat hafif yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanı , buna ek olarak haftada en az 2 gün olmak şartıyla kuvvet antrenmanı yapmalarını öneriyor.

2- Zamanla yağ yakamamaya başlarsınız

Zaman içerisinde, vücudunuz antrenman rutininize alışacak ve daha az kalori yakmaya başlayacaktır. Yağ yakma hedeflerinizden uzaklaşmamak için, rutininizi çeşitlendirmeniz gerekiyor. Kas kütleniz ne kadar fazla olursa, vücudunuzun harcayacağı enerji miktarı da o kadar artacaktır. Direnç antrenmanları ile kas kütlenizi arttırdığınızda, gün boyu daha fazla yağ yakmaya başlarsınız.

3- Devamlı ağrı çekersiniz

Dayanıklılığınızı ve sağlığınızı koruma altına almak için dinlenmenize dikkat etmeniz şart. Kardiyo antrenmanları vücudunuzdan çok şey talep ettiği için, eğer sadece kardiyo yapar ve yenilenmenizi sağlayacak (örneğin yoga) şeylere burun kıvırırsanız, sürekli ağrılarla boğuşursunuz.

4- Uzun vadede sağlık sorunları oluşabilir

Kuvvet antrenmanları ile kazandığınız kas kütlesini kaybetmenizin, zaman içerisinde vücudunuzda baskı oluşturacağını ve ciddi hasarlar oluşturacak ve sdece kardiyo çalışmak, eklem ağrılarına ya da kırılmalara neden olabilir. Kemik yoğunluğunu korumak ya da arttırmak, kuvvetli tendonlara ve bağlara sahip olmak için kuvvet antrenmanları yapmak şart.

Bu bilgilere dayanarak, sağlıklı bir vücut ve güzel bir fizik için, her egzersizden iyi kombinasyonlar yaratarak, düzenli bir antreman sistemi ile hem istediginiz sonuçlara, hemde sağlklı bir geleceğe adım atabilirsiniz. Unutmayin ki hayatimizdaki en önemli hediye Sağlığımızdır.

Yakup Seyer

Personal Trainer ve Fitness Instructor

