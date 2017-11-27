O ilde kuş gribi korkusu yaşanıyor

Ağrının Taşlıçay ilçesinde kuş gribi vakası görüldü. Olayın ardından ilçedeki iki köy karantina altına alındı

Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde h5, h8 virüslerinin tespit edildiği bildirildi.Kuş gribinin bulunduğu köyleri karantinaya alan yetkililer, kanatlı hayvanlar için ilaç tedavisini başlattı.Konu ile ilgili çalışmalarda bulunan Taşlıçay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2 köyde alınan kanatlı hayvan örneklerini incelemeye alırken h5, h8 virüsünün diğer köylere bulaşmaması için gerekli önlemler alıyor.