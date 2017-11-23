Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı

Pek çok kişi diş ağrısından kurtulmak için birbirinden farklı yollar deniyor. Kimi ağrıyan yere kolonya sürüyor kimiyse buz tutuyor

Estetik Diş Hekimi Can Kelten, şiddetli diş ağrılarının genellikle gece ortaya çıktığını belirtti. Ağrının vücudun herhangi bir bölümünde hissedilen şiddetli ve uzun süreli acı olduğunu söyleyen Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Bizi iç veya dış zararlı etkenlere karşı uyaran bir mekanizmadır. Vücudumuzun kontrolü bizde olsa da bazı dokuların sadece ağrı hissini algılayabiliriz. Ve bu ağrı da bir haberci görevi görür” diye konuştu.

DİŞ NEDEN EN ÇOK GECE AĞRIR?

Dişlerdeki büyük çürük lezyonlarının zamanla derinleştiğini anlatan Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Dişlerin içindeki damar ve sinirlere ulaşır. Kök kanalları enfekte hâle gelir. Bu iltihap kanallara ve kök çevresindeki kemiklere yayılır. Gece baş ve boyun bölgesindeki tansiyon (damar basıncı) yükseldiği için diş ve çevresinde dayanılmaz bir ağrı oluşur. “Nabız atması” gibi tarif edilen bu ağrı bizi uykumuzdan bile uyandırabilir. Yüzde şişlikler ve kızarıklıklara neden olabilir.Başka bir sebebi ise 20 yaş dişleridir. Bu dişler için de ayrı bir tedavi planlanmalıdır” dedi.

Diş ağrılarının gece uykusuz, konsantrasyonu bozduğunu, ağrının o bölgede hoş olmayan bir duyu hali olmasının yanı sıra, dolaşım sistemine, solunuma ve psikolojiye de kötü etkileri de olduğunu ifade eden Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Ağrılı dişlerin çevresinde görülen ödemli ve kızarık bölgelerde dolaşım bozukluğu vardır. Bunun sebebi kan damarlarında oluşan enflamatuvar cevaptır. Aynı zamanda ağrılı durum bizleri psikolojik olarak da kötü etkiler. Günlük aktivitelere ve işimize odaklanmamıza engel olur. Uzun süreli devam ettiği için iş gücünden düşme olur” diye konuştu.

Estetik Diş Hekimi Can Kelten, gece diş ağrılarında ne yapılması gerektiği konusunda ise şunları söyledi; “Genelde derin çürüklerden kaynaklanan kanal enfeksiyonları ile karakterize olan gece ağrıları için acil diş hekimliği hizmeti veren kliniklere başvurmak faydalı olur. Enfeksiyonlu dokuların temizlenmesi ile hızlı bir şekilde ağrıda kesilme yaşanır. Eskiden yapılan ve inanılanın aksine ağrıyan dişlerimizi çektirmek en son başvurulacak yöntemdir. Çünkü güncel tedavilerle hem doğal dişlerimizin ömrü uzatılır hem de dişsiz kalmamış oluruz. Eğer yakınlarımızda acil hizmeti veren bir diş ekimi yok ise, gece rahatsız olmamak için sadece ağrı kesiciler almalıyız.

GECE GELEN DİŞ AĞRILARI İÇİN NE YAPMALI?

Antibiyotikleri ağrı kesici olarak kullanmamalıyız. Unutmayalım ki antibiyotikler hekim kontrolünde verilmedikçe kullanılmamalıdır. Aspirin, rakı, kolonya gibi maddeleri yumuşak veya sert dokularımıza direk uygulamamalıdır Çünkü genelde bu gibi maddeler geçici bir rahatlama hissi verse de aslında sadece diş çevre dokularında hafif bir his kaybı oluştururlar. Daha kötüsü uygulandıkları yerlerde de beyaz renkli tahriş olmuş bir doku bırakırlar. Faydadan çok zarar vermiş olurlar.”