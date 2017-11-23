Kanser hastalığı tedavisinde heyecanlandıran keşif

Kanada'daki doktora öğrencisi Caitlin Miron kanser hücrelerinin yayılmasını önleyebilen bir buluşa imza attı

Fransa´nın Bordeaux kentinde Avrupa Kimya ve Biyoloji Enstitüsü´nde çalışmakta olan Miron Queen´s Üniversitesi´nde yapmakta olduğu araştırmada gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle bir dizi bileşeni incelemekteydi.Stajı sırasında kanser ve diğer bazı hastalıkların gelişimiyle alakalı dört bacaklı DNA yapısına bağlanabilen bir kimyasal bileşen keşfetti.

Doktora öğrencisi bilim insanlarının 20 ila 30 yıldır kanseri tedavi edebileceği ihtimali bulunan dört bacaklı bağlayıcı kimyasal bileşenleri araştırdığını aktardı.Fakat şimdiye kadar keşfedilen kimyasal bağlayıcılardan hiçbiri Miron´un buluşu kadar umut vadetmiyor.

Miron´un keşfi ticarileşme anlamında henüz çok erken safhalarda ve çalışma ekibi buluş için bir patent başvurusu yaptı.Doktora öğrencisi buluşlarının ticari olarak kullanılabilmesi için beş ila sekiz yıllık bir çalışma süreci daha olması gerekeceğini öngörüyor.