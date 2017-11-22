22/11/2017 14:56


Sarımsağın sağlığa bilinmeyen faydaları

sarımsak

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın bilinmeyen faydalarını anlattı

Diyetisyen Yıldırım, yapılan bir çalışma sonucuna göre sarımsağın sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını şöyle sıraladı:

"1) Kanseri önler: Çalışmalar sarımsak yemenin göğüs kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş. Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma riskleri yarı yarıya azalmış.

2) Kan şekerini düşürür: Klinik bir çalışmada, Metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlanmış. Ayrıca sarımsak alan grupta düşük trigliserid ve total kolesterol seviyeleri varmış.

3) Besin zehirlenmelerine karşı savaşır: Bilim adamları besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan Campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın yüz kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

4) Artiriti önler: Araştırmacılar allium sebzelerinden ( soğan , sarımsak , pırasa ) yüksek bir diyet tüketen kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az . Bu sebzelerde bulunan dialil disülfür denilen bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller."

Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullanın. Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır. Tadını seviyorsak pişmiş yemeklere koymak yerine çiğ tüketilebilir çünkü pişirme işlemi hidrojen sülfit oluşumunu engeller. Kötü kokusundan ötürü çiğ yenmez bu diyorsanız; yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı bulunmuş" açıklamalarında bulundu.


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