Prof. Dr. Canan Karatay'ın Harvard başarısı

ABD’nin Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi Kütüphanesi her açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Prof. Dr. Canan Karatay’ın 3 kitabını içeriğine dahil etti

Mayıs 2012’de yayınlanan Karatay Mutfağı ile Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var kitapları artık bünyesinde 20 milyon kitap barındıran Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve kataloğunda yer alıyor. Karatay’ın toplamda 6 kitabı bulunuyor.