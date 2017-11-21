21/11/2017 18:39


Bilim insanlarından kellik sorunu olanları sevindiren haber

kellik sorunu

Güney Koreli bilim insanları tarafından tarihi bir buluşa imza atıldı. Buna göre yeni saç kökleri oluşturan biyokimyasal madde üretildiğini açıklayan bilim insanları saç dökülme tedavisine yeni bir kapı açtığını da iddia etti

Güney Koreli bilim insanları, halen piyasada bulunan ve saç dökülmesini engelleyen ilaçların aksine bu yeni keşfedilen maddenin yeni saç kökleri oluşmasını sağlayan biyokimyasal bir madde olduğunu belirtti.

Kore Bilim Bakanlığı yaptığı açıklamada Yonsei Üniversitesi'nden Choi Kang-yell başkanlığındaki bir araştırma ekibinin yeni saç köklerinin oluşumunu engelleyen proteini bağlayan muhtemel bir ilaç ürettiğini bildirdi. Araştırma Bilim Bakanlığı tarafından finanse edildi. 

GÖZLEMLER OLUMLU

Choi'nin ekibi saç köklerinin gelişmesini engelleyen dağınık proteini bağlayan CXXC-tip 5 parmak çinko proteini keşfetti. Söz konusu protein saç kökü oluşumu ve yetişkinlerden yeniden saç kökü oluşturma sinyalini veren Wnt sinyalinin yolunu kesiyor.

Araştırmacılar bu buluşla, CXXC'in dağınık protein ile bağlanmasını engelleyen biyolojik bir madde olan PTD-DBM'yi geliştirdi.

Bu madde laboratuvarda, laboratuvar faresinin kılsız derisine uygulandığı zaman yeni saç köklerinin çıktığı gözlemlendi. Bu çalışma geçen ay 'Investigative Dermatology' (Deri bilim araştırması) dergisinde bir araştırma tezi olarak yayınlandı.

Yeni keşfedilen biyokimyasal maddenin kellik tedavisinde kullanılan saç dökülmesinin engelleyen ya da saçları gürleştiren mevcut ilaçlardan farklı olup yeni saç kökleri oluşmasını sağladığı kaydedildi. Piyasadaki kellik ilaçlarının hormon değişikliğine sebep olduğu, iktidarsızlık veya baş dönmesi gibi bazı yan etkileri olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibi başkanı Choi, yeni geliştirilen maddenin yalnızca kellik tedavisinde kullanmakla kalmadığı, tahriş olan derinin yeniden oluşmasını sağladığını da iddia etti.

 


kellik sorunu
Bilim insanlarından kellik sorunu olanları sevindiren haber
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