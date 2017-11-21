21/11/2017 14:26


Bulaşık yıkamak ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor

bulaşık yıkamak

Yapılan araştırmalar, bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin ölüm riskini büyük ölçüde azaltabildiğini ortaya koydu

"Journal of the American Geriatrics Society" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini belirtti.

Araştırmaya, yaşları 65 ve 99 arasında değişen 6 bin kadın katıldı.Araştırmacılar, katılımcıların fiziksel aktivitelerini hareket algılayıcı cihazlarla bir hafta boyunca izledi. Sonraki süreçte doktorlar, katılımcıların sağlık durumunu üç yıl boyunca takip etti.

Çalışmanın sonucu, günde en az 30 dakika fiziksel aktivitede bulunanlar arasında ölüm oranının, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardan yüzde 12 az olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, günde bir saat yapılan aktivitenin, ortalama yaşam süresini yüze 39 artırdığı bildirildi.Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael LaMonte, "Güncel halk sağlığının ilkeleri, fiziksel aktivitenin, sağlığa yararlı olması için en az orta ya da yüksek yoğunlukta olmasını gerektirir. İlk kez yaşı ileri kadınlar üzerinde yaptığımız çalışma, önerilenin altında fiziksel aktivite seviyesinin bile sağlığa faydalı olduğunu gösterdi." dedi.


kellik sorunu
Bilim insanlarından kellik sorunu olanları sevindiren haber
Hadise
Hadise'den bomba açıklama 'Birkaç mülteci çocuk evlat edinebilirim'
Domagoj Vida
Vida'nın kararıyla Beşiktaş'ın kasası dolabilir
Beşiktaş Porto maçı
Beşiktaş Porto maçı saat kaçta başlayacak ve şifresiz mi
benzin fiyatları
Benzinin litre fiyatında indirim yapılacak
İlgili Haberler
kellik sorunu

Bilim insanlarından kellik sorunu olanları sevindiren haber

Pazartesi Sendromu

Pazartesi Sendromundan nasıl kurtulunur

KOAH

Sigara kullanımı KOAH tedavisini zorlaştırıyor

köpek

Köpek sahibi kişilerin kalp hastalıklarından ölme riski daha düşük

Son Dakika Haberleri
Hadise

Hadise'den bomba açıklama 'Birkaç mülteci çocuk evlat edinebilirim'

Domagoj Vida

Vida'nın kararıyla Beşiktaş'ın kasası dolabilir

Beşiktaş Porto maçı

Beşiktaş Porto maçı saat kaçta başlayacak ve şifresiz mi

benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatında indirim yapılacak

 Yazarlarımız
necdet sivaslı

Tarımdaki çıkmaz

Sırbistan'dan et ithal edilmesi kamuoyunda geniş yankı bulurken, yem fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam geldiği ve samanın ...

Devam