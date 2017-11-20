Sigara kullanımı KOAH tedavisini zorlaştırıyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, özellikle KOAH ve diğer hastalıklara karşı sağlığı korumak için sigaranın bırakılması gerektiğini açıkladı

Tedavi aşamasında sigara bırakılsa dahi vücuda sigarayla birlikte işlenen zehirli maddelerin bu hastalığın tedavisini zorlaştırdığının bilindiğini aktaran Öztürk, "Öyle ki tedavi aşamasında sigara bırakılsa dahi vücuda sigarayla birlikte işlenen zehirli maddelerin bu hastalığın tedavisini zorlaştırdığı bilinmektedir. Bu gibi riskli bir durumla karşılaşmamak için sigaradan ve pasif içicilikten uzak durulması, sigaranın bırakılması gerekiyor. KOAH'a pasif içicilerin de yakalanma riski çok yüksek. Burada özellikle sigara içilen ortamlarda bulunmanın etkisi çok fazla." ifadelerini kullandı.

Öztürk, dünyada ölüm nedenleri içinde 3'üncü sırada yer alan ve KOAH olarak bilinen "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı"ndan yılda 210 milyon kişinin etkilendiğini kaydederek, "Aktif sigara içicisinin en büyük risk grubu içinde olduğu KOAH, aynı zamanda pasif olarak sigara dumanına maruz kalanları da ciddi şekilde tehdit ediyor. Amfizem ve kronik bronşit olan bu hastalığın en önemli sebeplerinden biridir sigara. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; artık nefes almakta zorlanıyorsanız lütfen sigarayı bırakın." değerlendirmesinde bulundu.