06/11/2017 13:11


Hafızadaki istenmeyen düşünceler bu yöntemle bastırılacak

hafıza silme

Bilim adamları tarafından yapılan son keşifte hafızada hatırlamak istenmeyen düşünceler bastırılacak

Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup katılımcıya söz dizilerini ilişkilendirmeleri öğretildi. Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Bu sırada katılımcılara, Fonskiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (fMRI) ve beyin kimyasını ölçen manyetik rezonans spektroskopisi yapıldı.

Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin kilit bölgelerinde neler yaşandığını görmek isteyen bilim adamları, bu yetinin, mesajların sinir hücreleri arasında geçişini sağlayan GABA kimyasalına bel bağladığını tespit etti.

Cambridge Üniversitesinde görevli Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson tarafından yürütülen çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istenmeyen düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini sağladığı kaydedildi.Keşfin, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta "hiperaktivetinin" gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm getirebileceği ifade edildi.


Mustafa Tuna
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçildi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Avrupalı Türk Markalar Birliği İhracat Haftası'na Bakan Zeybekci katıldı
avrupali turk isadamlari odul londra
Avrupalı Türk Girişimciler Ödülleri'nde İngiltere'ye ödül yağdı
Mustafa Tuna
AK Parti'nin adayı Mustafa Tuna kimdir
Hacı Sabancı Özge Ulusoy
Ünlü çiftin ayrılma nedeniyle ilgili bomba iddia
İlgili Haberler
miksofibrosarkoma

Doktorları şaşırtan vakaya dünyada ikinci kez rastlandı

Organ Nakli

25 Bin Kişi Organ Nakli Bekliyor

grip asisi

Grip Aşısı Yaptırmanın Tam Zamanı

Bipolar bozukluk

Bipolar bozukluk bir hastalık mı bipolar bozukluğun tanımı nedir

Son Dakika Haberleri
Mustafa Tuna

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Avrupalı Türk Markalar Birliği İhracat Haftası'na Bakan Zeybekci katıldı

avrupali turk isadamlari odul londra

Avrupalı Türk Girişimciler Ödülleri'nde İngiltere'ye ödül yağdı

Mustafa Tuna

AK Parti'nin adayı Mustafa Tuna kimdir

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam