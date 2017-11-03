03/11/2017 16:01


25 Bin Kişi Organ Nakli Bekliyor

Organ Nakli

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, organ nakli haftası kapsamında bir medya araştırması gerçekleştirdi

Avrupa\London -Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, organ nakli haftası kapsamında bir medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in medyadan edindiği bilgilere göre Türkiye’de 24 bin 876 kişinin organ nakli beklediği belirlendi. Organ nakli konusu yıl içerisinde 6 bin 33 yazılı basın haberine konu oldu.

Organ bağışı konusu, Türkiye’de yeterli önem ve ilginin verilmediği başlıklar arasında yer alıyor.Uzun yıllardır süren bilinçlendirme çalışmaları, kamu spotları vb. birçok çalışma yapılmasına rağmen birçok hastanın yaşam umudunu yitirmesine neden oluyor.Ülkemizde yaklaşık 25 bin kişinin kronik hastalıklar,travmatik kazalar ve farklı hastalıklardan ötürü gelişen organ yetmezliği sorunuyla baş ediyor.Öte yandan bekleme listesindeki hasta sayısı ile organ bağışçı sayısı arasındaki uçurum dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

BÖBREK YETMEZLİĞİ İLK SIRADA YER ALDI

PRNet’in medyadan edindiği bilgilere göre, 2016 yılında ülkemizde canlı verici ve kadavradan olmak üzere toplam 4922 organ nakli yapılırken buna rağmen bekleme listesinde bulunan yaklaşık 2000 kişinin organ bulunamaması nedeniyle yaşamını kaybettiği belirlendi. Yüzde 90’ını canlı vericilerin oluşturduğu organ nakillerinde ilk sırayı 3423 adetle böbrek nakli alıyor.Organ Bağışı ve Nakil için Uluslararası Kayıt(IRODAT) verilerine göre, dünya genelinde canlı vericiden organ bağışında, milyonda 45,4 ile Türkiye ilk sırada yer alıyor, Türkiye’yi ise sırasıyla milyonda 38,4 ile Güney Kore, 33,9 ile Hollanda,27,3 ile Suudi Arabistan ve milyonda 27 ile İsrail takip etti.

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