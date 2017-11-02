02/11/2017 16:16


Mide yanmasına ne iyi gelir mide yanması nasıl tedavi edilir

Mide yanması

Mide yanması hemen hemen herkesin başına gelen bir hastalıktır. Özellikle fazla baharatlı, tuzlu ve yağlı yiyecekler tüketildiğinde mide yanmasına daha çok rastlarız. Peki mide yanmasına neler iyi gelir? Mide yanmasının geçmesi için ne yapılmalıdır? Detaylar haberimizde

Yemeklerden özellikle de baharatlı, yağlı ve asitli yiyecekleri tükettikten sonra, hafif bir hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine mide yanması denir. Mide yanması nedenleri arasında kronik bir durum olan reflü de bulunmaktadır.

Sebebi ne olursa olsun, mide yanmasına iyi gelecek bazı basit formüllerden ve evde tedavi yöntemlerinden söz edebiliriz.

Mide yanması hissediyorsanız, yapabileceğiniz ilk şey daha bol giysiler giymek ya da kemerinizi gevşetmek olacaktır. Çünkü mide yanması temelde midenizdeki maddelerin yemek borunuzdan yukarı çıkması ve bu sıvının içindeki asidin dokularınızı yakmasından kaynaklanır. Bol giysiler midenizin üzerindeki baskıyı azaltarak rahatlamanıza katkıda bulunur.

Mide yanmasına iyi gelecek bir başka şey de ayağa kalkmaktır. Çünkü oturan ya da yatan insanların duruşu mide yanması yaratıyor olabilir. Oturur ya da yatar konumdaysanız ayağa kalkmak, ayaktaysanız daha dik durmak mide yanmanıza iyi gelecektir. Eğer kalkamayacak durumdaysanız en azından arkanıza birkaç yastık koyarak sırtınızı dikleştirmeyi deneyin.

Evde yapabileceğiniz bir de basit mide yanması ilacı bulunmaktadır: Karbonatlı su. Bunu içtiğinizde midenizdeki asidin bir kısmı nötralize olacaktır. Bir bardak suya, bir çay kaşığı karbonat yeterli olur. Bunu yavaş yavaş içmeniz gerektiğini unutmayın. (Mide yanması sırasında her şeyi yavaş içmeniz gerekir.)

Mide asidin nötralize ederek mide yanmasına iyi gelen şeylerden biri de sakız çiğnemektir. Çünkü sakız çiğnemek ağzınızda tükürük salgısını artırır. Bu sayede bağırsaklarınızda birikmiş asidin yoğunluğu azalır ve vücuttan atılma süreci hızlanır.

Herkes için kötü bir alışkanlık olan sigara, özellikle mide yanması çeken insanlar için ekstra tehlikelidir. Sigara içmek mide yanmasını artırır. Özellikle mide yanması hissettiğiniz esnada sigaradan uzak durmanız şarttır.

Eğer sık sık mide yanması yaşıyorsanız hayat tarzınızda yapmanız gereken bazı değişiklikler de vardır. Bunların başında yatmadan en az 3 saat önce yemeyi kesmek gelir. Yedikten sonra uzanmamak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak ve kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmak da kritik öneme sahip faktörlerdir.

Unutmayın, eğer haftada iki-üç kereden daha sık mide yanması yaşıyorsanız, en yakın zamanda doktorunuza başvurmalısınız.

Kaynak: Hürriyet

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