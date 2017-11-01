50 Yaşından Sonra Hayatınıza Girebilecek Hastalıklar

Erken dönemde belirtilerini vermeden ilerleyen ve genellikle 50’li yaşlardan sonra aniden hayatımıza girebilen, kendilerini duyuran hastalıkları Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan öğrendik

Kalp krizi

50 yaş üzerinde en sık görülen sağlık problemlerinin başında gelir. En çok karşılaşılan bulgular göğüs ağrısı, nefes darlığı, sırt, omuz veya boyun ağrısıdır. Ayrıca ani gelişen terleme, baş dönmesi de belirtiler arasında yer alabilir. Sağlıklı bir kilodaysanız, sigaradan uzak duruyor ve düzenli egzersiz yapıyorsanız kalp krizi yaşama riskinizi azaltabilirsiniz.

İnme (felç)

Kan, beynin gereken bölümlerine ulaşamadığında o bölgedeki beyin hücreleri ölmeye başlar. Yüz, kol ya da bacaklarınızda ani bir zayıflık ya da uyuşukluk varsa, ellerinizi kontrol edemiyorsanız, kafanız karıştıysa ve konuşurken sorun yaşıyorsanız hemen yardım alın. Tansiyonunuzu kontrol altında tutarsanız, düşük kolesterollü bir diyetle beslenmeyi tercih ederseniz, stresinizi yönetirseniz, sigarayı bırakıp düzenli egzersiz yapmaya başlarsanız inme riskini düşürebilirsiniz.

Anevrizma

Beyin damarlarının duvarı zayıflar ve dışarıya çıkıntı yaptığında bir anevrizma olur. Eğer bu duvar ortaya çıkarsa, ciddi iç kanamalara ya da felce neden olabilir. Belirtiler şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kontrolsüz terleme ve hızlı bir kalp atışını içerir. Kalp rahatsızlığı ve inme riskinizi azaltmak için yaptığınız yaşam tarzı değişikliklerinden birçoğu anevrizma riskinizi azaltma konusunda da önemlidir.

Akut Pankreatit

Pankreasın iltihaplanması, enzimlerin ve hormonların insülin gibi sindirime karışmasına neden olur. Ciddi mide ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateşe yol açarak hayati tehlike oluşturabilir. Bu belirtilere sahipseniz derhal tıbbi yardım isteyin. Akut pankreatit problemi, ayrıca yoğun alkol kullanımı, yüksek seviyede kalsiyum ve trigliserid değerleri nedeniyle de görülebilir.

Baş dönmesi (Vertigo)

İç kulağınızda dengenizi kontrol etmenize yardımcı olan küçük kristaller hareket ederse şiddetli baş dönmesi olarak da bilinen vertigo problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Doktorunuz, bu kristalleri yerine geri getiren bir dizi manevrayla sizi tedavi edebilir.

Retina Dekolmanı

Retinanız, gözünüzün ışığa duyarlı katmandır ve beyninize gördüklerini söyler. Gözünüzün dış duvarından çekilirse oksijen ve ihtiyaç duyduğu diğer şeyler olmaz. Yüzen lekeler veya ışık flaşları görebilir; gözlerini kalıcı olarak kaybetme tehlikesiyle karşılayabilirsiniz. Bu nedenle hemen bir hekime başvurun.

Böbrek taşı

Böbrek taşları böbreklerinizdeki kalsiyumlardan oluşan sert kümelerdir. Çoğu zaman zararsız bir şekilde vücudunuz bunları dışına atar; ancak daha büyük olanlar aşırı derecede ağrıya yol açarak; kanama veya enfeksiyonlara neden olabilir veya idrar akışını engelleyebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha yaygın görülen bu problemden her gün bol miktarda sıvı içerek korunabilirsiniz.

Zatürre

50 yaşın üzerindeki insanlar bir virüsün neden olduğu bakterinin değil; zatürrenin riski altındadırlar. Pnömokok pnömoni olarak adlandırılan bu durum, hayati tehlike oluşturabilir. Yaşla birlikte bağışıklık sistemi zayıfladığı için yaşlı insanlarda görülme sıklığı daha yüksektir. Korunmak için düzenli olarak aşı yaptırabilirsiniz.

Kemik kırıkları

Her yaşta görülebilecek kemik kırıkları özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik kayıplarıyla birlikte daha sık görülebilir. Kalsiyum ve D vitamini yavaşlatmaya ya da kötüye gitmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Omurilik daralması

Yavaş yavaş gelişen bu durum kendini aniden fark ettirebilir. Omurganızda omurga ve diğer sinirlerinizi tutan kanal genellikle artrit nedeniyle daraldığında olur. Sırtınız veya boynunuzda ağrı, uyuşma veya kramplara neden olan sinirler sıkışabilir. Daralmanın ölçüsüne göre medikal ve fizik tedavi veya ileri durumlarda ameliyatla tedavi edilebilir.

Gut

Genellikle ayak başparmağında olmak üzere tüm eklemlerde ani bir ağrı ve şişlik ile ortaya çıkar. Vücudunuzdaki ürik asit birikiminin neden olduğu artrit formudur. Yüksek tansiyon için belirli ilaçları kullananlar, kırmızı et ve kabuklu deniz hayvanları tüketenler ve günde iki kadehten fazla alkol alanlar yüksek risk altındadır.

Pulmoner embolizm

Bir pıhtının akciğerlerinizden birinde bir kan damarına sıkışması durumudur. 50 yaşından sonra görülme riski vardır. Bu nedenle ani gelişen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve baş dönmesi söz konusuysa hemen hekime başvurun. Ayrıca kanlı öksürük, bacak ağrısı veya mavimsi görünen cildiniz olabilir. Kan pıhtısı sıklıkla bacağınızda başlayabilir, şişlik ya da ağrı olabilir. Ameliyat olduysanız ya da kalp hastalığınız varsa riskinizi kontrol altında tutmak için belirtileri dikkate alın.