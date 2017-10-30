Hükümetten Ahmet Edip Uğur'un istifası hakkında ilk açıklama

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının görevinden istifasıyla ilgili de konuştu

Bekir Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Öncelikle Ahmet Edip Uğur beyefendinin istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de beraber çalıştığımız, belediye başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı yapmış değerli bir arkadaşımızdır. Bugün istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Ben yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum. AK Parti değişimin partisi, halkın beklentilerini dikkate alarak adımlarını atar. Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanları bizim başkanlarımızdır, yerine gelecek olanlar da bizim başkanlarımızdır. Onlarla ilgili olumsuz değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Biz partimizde kalan arkadaşlarımızla hizmete devam edeceğiz.

Bugün belediye başkanı olarak hizmet ettiler, yarın başka görevlerle siyasette milletin ve ülkenin hizmetinde olmaya devam edecektir.

Sayın Edip Uğur’un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı alınacak bir karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti’nin kimseyi tehdit etmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey sayın Edip Uğur, yasal yollar açıktır. Adımları atıp atmamak konusunda kendisi değerlendirecektir.' dedi.