26/10/2017 14:43


Ilford’lu Kıbrıslı Türk aile yardımlarınız bekliyor

Sunni

Ilford bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türk aile yedi yaşındaki çocuklarının Great Ormond Street Hastanesindeki tedavisi için £60,000 sterline ihtiyaçları var

Avrupa Ajansı (AVA) Londra- Ilford bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türk aile yedi yaşındaki çocuklarının Great Ormond Street Hastanesindeki tedavisi için £60,000 sterline ihtiyaçları var. İngiltere sağlık Servisi (NHS) masrafları dışında kalan tedavi için Türk aile yardım kampanyası başlattı. YErel ve ulusal İngiliz basınında büyük destek verdiği yardım kampanyasına Türk Toplumundan da  destek bekliyor. 

Cerebral palsy hastası olan 7 yaşındaki erkek coçuğu Sunni için dorsal rhizotomy (SDR) tedavisi uygulanacak.  Yardım bulunursa ve tedavi yapılırsa Sunni, tekerlekli sandalyeden kurtuacak ve yürüyecek.

İngiliz ortaokulunda çalışan  Sunni’nin teyzesi April Mehmet,  “mutlu ve neşeli bir çocuk Sunni,  bizim herşeyimiz onu çok seviyoruz. Bu engeli aşması iöin ona tüm gücümüzle yardımcı oluyoruz. Sizlerdende Sunni’nin koşması zıplaması oynaması için yani günlük normal hayatına engelsiz  devam etmesi için yardım bekliyoruz” diye konuştu. 

April Mehmet yardım kampanyaları için hiçbir tecrübesi olmadığını, yardım toplamanın zor bir iş olduğunu  bu konuda yardım edebilecek sivil toplum kuruluşları derneklerden yardım beklediğini özellikle belirtti.  

Ilford South MP Milletvekili Mike Gapes, İngiliz model Jodie Marsh ve boksör Francis Ampofo destelerini gösterdiler

Just4Children’s websitesinde Sunniboy diye yardım yapılabilir. 

https://www.justgiving.com/campaigns/charity/just4children/sunniboy

Facebook: Sunniboy2019

Text: SUNN67 £5  ve bu numaraya gönder 70070

 

 

Cerebral palsy hastası olan 7 yaşındaki erkek coçuğu Sunni

 

Telefondan Text: SUNN67 £5  ve bu numaraya gönder 70070

 

Sunni 70 yaşındaki anneannesi Kıbrıslı Türk, Sefika Mustafa, ile yaşıyor. 

 

 

Great Ormond Street Hastanesindeki tedavisi için £60,000 sterline ihtiyaçları var.

 

 

Ilford South  MP Milletvekili  Mike Gapes, İngiliz model Jodie Marsh ve boksör Francis Ampofo destelerini gösterdiler

 

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