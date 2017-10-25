Kilo vermek istiyorsanız bunları mutlaka uygulayın

Çoğu insanın büyük sorunu olan fazla kilolardan kurtulmak o kadar da zor değil. Öğünlere dikkat etme, öğün atlamama kilo verme sürecinde önemli olan birkaç şeyden sadece biri

Mutlaka kahvaltı edin! Beslenme uzmanları kilo vermek isteyenler için bazı öğünleri özellikle de kahvaltıyı atlamanın en büyük yanlış olduğunu söylüyor. Güne sağlıklı ve besleyici bir kahvaltıyla başlamak, metabolizmanızı canlandırıyor ve kilo vermenizi sağlıyor. Protein açısından zengin ve uzun süre tok kalmanızı sağlayacak lifli bir kahvaltı tercih edin.

Değişimi görmek için değişiklik yapmaya hazır olun

Akşam yemeklerinden sonra tabaklar dolusu tatlı yiyip kilo vermeyi bekleyemezsiniz. Kilo vermek için sağlıklı, besleyici ve dengeli yemekler yemeye başlamalısınız. Elbette arada kaçamaklar olur. Bunun için 80/20 kuralını aklınızda tutun. Her zaman iyi bir çocuk olamazsınız. Yüzde 80 zamanlarda iyi olsanız yeter.

Sağlıklı yiyecekler sınırsız yiyebilirsiniz demek değildir

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, fındık fıstık ceviz gibi kuruyemişleri, avokadoyu, tatlı patatesi, bulguru öneriyor diye bunları sınırsız yiyebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü bu yiyecekler de aslında birer kalori deposu. O nedenle porsiyonlarınızın büyüklüğüne dikkat etmelisiniz.

Aldığınız kalori verdiğiniz kaloriden fazla olamaz

Kilo vermenin kuralı basittir: Günlük kalori tüketiminizi 500 kalori azaltır ya da yediklerinizi sabit tutup her gün 500 kalori fazla harcarsanız, bir haftada yarım kilo verebilirsiniz. Sabah koşusunda 250 kalori harcadıysanız, akşam yemeğinden de 250 kalori eksiltmeniz gerekir. Nasılsa spor yapıyorum diye aklınıza geleni yemek, kilo alımıyla sonuçlanır.

Kilo verdikten sonra eski hayatınıza dönemezsiniz

Kilo verme sürecinde bütün kötü alışkanlıklarınızı bıraktınız diyelim. Hedeflediğiniz kiloya ulaştıktan sonra yine aynı yaşam biçimine dönmeyi düşünmeyin. Çünkü kilo vermek hayat tarzınızı değiştirmekle ilgilidir. Eski alışkanlıklarınıza döndüğünüzde verdiğiniz kiloları aynen geri alırsınız.

Kaynak: Hürriyet