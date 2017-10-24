24/10/2017 10:12


Canan Karatay 'zeytin ve zeytin yağı tüketin' dedi

Canan Karatay

Hatay'ın Altınözü İlçesi'ndeki Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne katılan Prof.Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağı tüketiminin hasta etmeyeceğini duyurdu

Prof.Dr. Karatay, "Zeytin muazzam bir şey, bu hayat veriyor, bu gençlik veriyor, sağlık veriyor. Bu millet zeytin ve zeytinyağı kullanmaya başlarsa bu millette hastalık kalmaz. Zeytin ve zeytinyağıyla beslenirsek hiçbir hastalık kalmaz" dedi.

Zeytin hasadı ardından kendi adı verilen zeytin fidanını toprakla buluşturan Prof. Dr. Canan Karatay, fidan dikimi için açılan çukura düşmekten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'un kolundan tutmasıyla kurtuldu. Kendi adı verilen zeytin fidanını diken Karatay şöyle konuştu: "Biliyorsunuz zeytin altındır, buranın adı Altınözü, yani altının özü, zeytinyağı da altının suyudur, hatta altınla alakası yok, altından daha değerlidir. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor, ama Altınözü'nde yetişen zeytin ve zeytinyağı hayatı ve ömrü uzatıyor. Ben bir sağlıkçı iç hastalıkları profesörü olarak, diyorum ki, bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım sağlık için, bütün hastalıklar için, hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor MÖ 5. Yüzyıl'da. Çok sağlıklıdır, onun için Altınözü'nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin de çok önemli olduğunu biliyorum. Bu senelerce örtbas edildi, söylenmedi. Ama bu suç bizim değil bu suç, 2-3 zeytin yiyin diyen diyetisyenlerin hiç kusura bakmasınlar. Sayın vekilim kahvaltısız gelmiş yorgun, halbuki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi, bu kadar yorulmazdı, kahvaltı etmek şart değil."


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