Flaş Melih Gökçek Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde olduğu öğrenildi

CNN TÜRK muhabiri tarafından alınan bilgiye göre, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Gökçek, protokol gereği Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin onuruna verilen yemeğe katıldı. Bu yemek sırasında Erdoğan ile Gökçek arasında bir temas yaşanmadı.

İSTİFA EDECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında belediye başkanlarının istifasına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. 3 belediye başkanımızın da en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum" dedi