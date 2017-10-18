Ağız kokusu neden oluşur ve çözümü nedir
Günlük hayatta herkesin korkusu olan ağız kokusuna neden olan etkenler neler? Peki ağız kokusuna kalıcı çözüm var mıdır? Daha fazlası haberimizde
Ağız kokusu tıpta ‘halitosis’ olarak adlandırılır. Ağız kokusu çok sık karşılaşılsa da genellikle sorunu çeken kişiye söylenmesi güç bir durum olarak görülse de bir sağlık sorunu belirtisi olabileceğini unutmamak gerekir. Ağız kokusu problemi, bazen ortaya çıkan ya da sürekli devam eden bir şikayet olarak görülebilir. Ağız kokusunun esas sebebi ağız içindeki bakterilerdir. Bu bakteriler genellikle ağızdaki sıcak ve nem ile büyür. Bu da ağız kokusunun daha baskın olmasını sağlar.
Başlıca ağız kokusu nedenleri:
Diş çürüğü ve enfeksiyonlar
Ağızdan nefes almak
Mide problemleri
Üst solunum yolu enfeksiyonu
Karaciğer ve bağırsak hastalıkları
Dilde oluşan mantar
Peki ağız kokusuna çözüm nedir?
Ağız kokusu eğer çok baskınsa mutlaka bir doktora danışmalısınız. Bunun yanında sizin de yapabileceğiniz çözüm yolları var.
Günde iki kere dişlerinizi fırçalayın.
Diş fırçanızı sık sık değiştirin.
Sadece dişlerinizi değil, dilinizi de fırçalayın.
Diş ipi de kullanın.
Ağız gargarası yapın.
Şekersiz sakız çiğneyin.
Yılda en az bir kez dişçiye gidin.
Su tüketimini çoğaltın.
Ağız kokusu için doğal çözümler:
Tarçın
Tarçın ağızdaki bakterilerin yayılmasını durdurarak ağız kokusunu önler. Limon bal, tarçın ve sıcak sudan bir karışım hazırlayıp gargara olarak kullanabilirsiniz.
Rezene
Ağız kokusu için en etkili çözümlerden biri rezenedir. Rezeneyi tıpkı karanfil gibi çiğneyerek tüketebilirsiniz.
Karbonat
Ağız kokusuna çözüm olarak karbona ılık suyun içine dökerek gargara şeklinde ya da diş fırçanızı karbonata batırarak diş macunu olarak kullanabilirsiniz.
Çay ağacı yağı
Dişlerinizi fırçalarken diş macununuzun üzerine bir damla çay ağacı yağı eklemek ağız kokunuzu azaltacaktır.
Limon suyu
Limon suyunun asitli etkisi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu yüzden günde bir kere limon suyunu bir bardak su ile karıştırıp gargara yapmak ağız kokusuna etkili bir çözümdür.