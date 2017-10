Mandalinanın sağlığa bilinmeyen faydaları

Kış aylarında hastalıklara karşı kalkan olarak tüketilen mandalinanın insan sağlığına daha önce hiç bilinmeyen faydaları ortaya çıktı

Kansere karşı etkili

Bu konuyla alakalı olarak son zamanlarda yapılan araştırmalar mandalinanın karaciğer kanserine karşı çok etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında bol miktarda C vitamini be ceta cryptoxanthin içeriği için karaciğer kanserine yakalanma riskinia azaltır.Yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda, içerdiği C vitamini sayesinde mandalina, karaciğer kanserine yakalanma riskini ciddi bir oranda azaltmaktadır. Kanserden korunma için mandalina tüketimi önerilir.

Hastalıklara karşı koruyucudur

C vitamini açısından çok zengin olması ile mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncinin de artmasını sağlar. Böylelikle soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalık için koruyucu etki gösterir. C vitamini açısından çok zengin olan mandalina bu özelliği sayesinde serbest radikallere hayat hakkı tanımaz. Bunun bir sonucu olarak serbest radikallerin yol açtığı bir çok hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Risk azaltır

Kış aylarında üşütmeye bağlı olarak öksürük, nezle, grip gibi sorunları giderebilir. Bol miktarda C vitamini içerdiği için önceden mandalina tüketimi kış aylarında yaşanabilecek soğuk algınlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Kolestrol düşmanı

Kötü kolesterolün yükselmesini engelleyen mandalina, aynı zamanda kalp sağlığını korumakta ve damar tıkanıklığına karşı da koruyucu etki göstermektedir.

Kan basıncını dengeler

Özellikle düşük kan basıncı sorunu yaşayanlar için çok faydalıdır. Kan basıncını dengelemek için mandalina tüketilebilir.

Kilo verdirir

Bol miktarda lif içeren mandalina iki yönlü olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Birincisi lifler yardımıyla midenin sürekli tokluk hissini arttırır, ikincisi içe sindirim sistemine faydalı olması ve sindirim sistemini ve özellikle bağırsak hareketlerini arttırması kolay bir şekilde dışkı atımını sağlar.

Cilde iyi gelir

C vitamini içermesi sayesinde cilt için de çok faydalıdır. Cildi güneşten korumak için mandalina çok etkilidir. C vitamini bol içerdiği için mandalina cilt sağlığı için oldukça faydalı bir meyvedir. Cildi serbest radikallerden korur, güneş ışınlarının enden olduğu zararları giderebilir.

Saç Sağlığı İçin Faydası

Saç dökülmelerinin azalmasına ve saç derisinin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kırılgan saç yapılarının ortadan kaldırılmasında önemli rol üstlenebilir. Saç dökülmesini engelleyebilir ve serbest radikallerin verdiği zararları giderebilir.

Sağlıklı Bağışıklık Sistemi İçin Mandalina

Mandalina bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemi sağlığını korur ve güçlendirir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığının neden olduğu bakteriyel ve salgın hastalıklarına karşı bağışıklık sistemine detsek olur.Bu yüzden kış aylarında bolca tüketilmesi tavsiye edilir.

Kemik Sağlığı İçin Faydası

Kalsiyum ve fosfor sağlıklı bir kemik ve diş sağlığı oluşturmak için bir araya gelmektedir. Eski ve sağlam olmayan kemikler kalsiyum ve fosforun birleşmesiyle meydana gelen hidroksiapatit maddesi sayesinde daha güçlü bir kemik haline gelir. Osteoporoz yani kemik erimesi riskini azaltmak için her 2 mineralden de diyetlerinizde faydalanmak gerekir. Ayrıca yeni kemik oluşumu sırasında enzimlerin çalışmasını sağlayan magnezyumda kemik sağlığınız için önemli bir rol oynar. Bu minerallerden herhangi birinin düşük seviyede olması durumunda osteoporoz riskiniz artar. Bir adet mandalinde almanız gereken bu 3 vitaminin günlük ihtiyacınız olan miktarının yüzde 3’ünü karşılar.

Bilinmeyen faydaları nelerdir

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başdiyetisyeni Sevinç Yetişen, yaptığı açıklamada, mandalinanın turunçgiller familyasından tatlı, kokulu, lezzetli ve vitamin açısından zengin bir meyve olduğunu belirtti.

Yetişen, yapılan araştırmalarda mandalinaya turuncu rengini veren karoten nedeniyle karaciğer hastalıkları, damar sertliği ve şeker hastalığı riskini azalttığını ifade ederek, içeriğindeki potasyum sayesinde de yüksek tansiyonu düşürmeye yardım olduğuna dikkati çekti.

Mandalinanın C vitamini içermesiyle de soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara karşı bedenin direnme gücünü artırdığının saptandığını vurgulayan Yetişen, şunları kaydetti:

''Bulundurduğu çözünür posa nedeniyle kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. İçerdiği antioksidan maddelerle vücudumuzun kansere yakalanma riskini azaltır. Mandalinada bulunan tangeretin adlı flavon sayesinde antikansorejen özellik gösterir ve enfeksiyonun yayılmasını önlemede etkilidir.''

Sevinç Yetişen, mandalinanın, stres ve uykusuzluğa karşı etkisiyle ilgili araştırmaların halen devam ettiğine de değinerek, birçok çeşidi bulunan, turuncu sarı renklerde olan mandalinanın etli ve sulu bir yapıya sahip olduğunu anlattı.