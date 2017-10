15 yaşındaki Ceyda’nın 100 santim saç çabası

Ceyda Alemdar’ın yıllardır sürdürdüğü “100 santim saç” çabası mutlu şekilde sona erdi

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-15 yaşındaki Ceyda Alemdar’ın yıllardır sürdürdüğü “100 santim saç” çabası mutlu şekilde sona erdi. Kıbrıs Kanser Hastaları Yardım Derneği’nin, 2014’te başlattığı “BİR TUTAM SAÇ” kampanyasını duyan Ceyda Alemdar, zaten uzun olan saçlarını daha da uzatmayı ve bağışlamayı aklına koydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın kızı olan Ceyda Alemdar yıllardır uzattığı saçını KKTC Büyükelçiliğinde geçen Pazartesi düzenlenen toplantı ile yardım yararına kestirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, Londra Yardım Melekleri Derneği, Avrupa Engelliler Derneği (AVED) ve Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu bu yardım organizasyonunda görev aldılar.

ÜLKÜ ALEMDAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, kızı Ceyda Alemdar’ın yardım için kestiridiği saçları ile şunları söyledi:“Kişisel çıkar ve hatta bencilliğin, gittikçe, yardımlaşma, işbirliği kavramlarının yerini almaya başladığı çağımızda, çocuklarımızı, etrafa duyarlı ve yardımsever insanlar olarak yetiştirmek; sizlerin de bildiği gibi, sanıldığından daha zor olmaktadır. Çünkü rekabetin yoğun olduğu günlük hayatın gidişatında, insani değerlerin ön planda tutulması zaman zaman mümkün olamamaktadır. Ancak her aile gibi biz de, çocuklarımıza, topluma yararlı bir fert olmalarını, bencil olmamalarını, yardım edebilecek durumda olduklarında etrafındakilere yardım etmelerini öğretmeye çalışıyoruz. Bizleri insan yapan, tabii ki akademik veya mali başarılar değildir, bunlar ancak maddi imkanlarımızı artırabilir. İnsani boyutumuzun asıl göstergesi, imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahiplerine destek verip yardım etmemizdir. Bu duygu ve düşünceler içinde, kızımızın, bayanların en önemli aksesuarı olan saçlarının büyük bir bölümünü bağışlayacak olmasından dolayı, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şimdi bu emanetin ulaşacağı en az 2 hastaya, sadece kızımızın büyük bir ihtimamla uzattığı saçlarını değil, hepimizin sevgi ve şevkatlerini de gönderiyoruz. Bizim sevgimizi, başında, yanıbaşında hissedeceğini ve iyileşme sürecine bizim yüreklerimizin de bir katkısı olacağına eminiz.Bu organizasyondaki asıl dileğimiz, toplumda küçük büyük herkesin kansere ve erken tanıya karşı bir bilinç içerisinde olması, düzenli kontrollerini yaptırması ve bu hastalığın, her zaman, erken evrede yakalanmasının sağlanması. Özellikle Kıbrıs’ta da kadınların en çok maruz kaldığı kanser tipi olan Meme Kanseri’yle ilgili olarak, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak adlandırılan 1-31 Ekim tarihleri arasında böyle bir organizasyonu yapmış olmamız, umarım hem başkalarına örnek olur ve bağışçı sayısı artar, hem de asıl hayat kurtarıcı olan “erken tanı”nın önemine daha fazla dikkat çekilmiş olur. Buraya gelerek, hem bu hayır işine, hem de hepimizin her an karşılaşabileceği bu hastalığa karşı etrafımızdakileri bilinçlendirme çabamıza yardımcı olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca, toplumumuzda her türlü haber ve mesaj alışverişini sağlayıp kritik rol oynayan, ancak çabalarını zaman zaman takdir etmeyi unuttuğumuz basın mensuplarımıza da, buraya katılıp bir hayır işine destek verdikleri için memnuniyetimi ifade ediyorum. Bu destek mesajımız inşallah en geniş kitleye ulaşır ve “erken tanı” birçok insanımızın daha hayatını kurtarır.”

CEYDA ALEMDAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın kızı olan Ceyda Alemdar düzenlenen yardım etkiliğinde saçlarını kestirirken şunları söyledi: “Herşeyden önce beni böyle bir günde yalnız bırakmadığınız ve gelip destek verdiğiniz için siz büyüklerime çok teşekkür ederim. Dünyamızda kanser hastalığıyla savaşan birçok insan var. Özellikle Kıbrıs’ta da kanser hastalığıyla mücadele eden birçok kişi var. Ben şu anda Kıbrıs’ta olamasam da, bir Kıbrıslı Türk olarak, buradan onlara bir destek vermeyi düşündüm. Bu nedenle elimden geleni yapmak istedim ve benden biraz daha az şanslı olanlara yardım etmeyi başarabilirim diye düşündüm. Ve saçlarımı uzatıp, bir kanser hastasına vermeyi planladım. Bu yüzden 4 yıldır kesmediğim ve 1 metreye kadar uzattığım şaçlarımı, kemoterapi nedeniyle saçları dökülen bir hastaya vermek istiyorum.Bu küçük bir yardım olabilir. Ancak siz medya, dernekler ve okulların desteği ile, başka arkadaşlar da benim yaptığımı görüp, onlar da saçlarını uzatıp bağış yapabilir. Bu yayılırsa çok mutlu olacağım.Sevgi paylaşılınca artar ve güzelleşir. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. “

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, Londra Yardım Melekleri Derneği, Avrupa Engelliler Derneği (AVED) ve Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu