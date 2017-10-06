06/10/2017 19:20


Lösemili çocuklar için ünlü isimler ilik bağışına dikkat çekti

losemi cocuklar ve unluler

Lösemi tedavisi gören çocuklar için geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin de katılımlarıyla bir boğaz turu gerçekleştirdi

Belki De Sensin, Hayatına Bir İyilik Kat, Mucize Patiler Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği ve Mutlu Çocuklarla Umutlu Yarınlar platformları, lösemi tedavisi gören çocuklar için geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin de katılımlarıyla bir boğaz turu gerçekleştirdi.

Ümit İbrahim Kantarcılar, Caner Kurtaran, Sedef Şahin, Ali Eşitmez, Nurcan Sabur, Gizem Denizci, Ezgi Baran, Uhde Seçil ve Büşra Acar gibi ünlü isimlerin katılımı ve Melekler Kahvesi’nin katkılarıyla gerçekleşen tekne turuna, tüm Onkoloji ve Hematoloji servislerinde tedavi gören çocuklar, ebeveynleri ile birlikte katıldılar.

 

 

Düzenlenen etkinlikte ünlü isimler ise, çocuklar ile birlikte oyunlar oynayarak, eğlendiler. Tekne turuna katılan sanatçı ve oyuncular, etkinlik sonunda teşekkür plaketiyle ödüllendirildiler.

Plaketini alırken, ilik bağışına dikkat çeken ve vurgu yapan Ümit İbrahim Kantarcılar; “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimizin evlatları bu hastalıkla savaşmak zorunda kalabilir. Herkesi, ilik bağışı yapmaya davet ediyorum.” dedi.

 

 

Oscar’a aday gösterilen ‘Ayla’ filminin başrol oyuncularından Caner Kurtaran ise etkinliğe ilişkin; ‘Ne mutlu ki bizlere, yüzlerinizi biraz güldürebildik, eğlenebildik. İlik bağışına olan duyarlılık artar ise, bütün evlatlarımız bu hastalıktan rahatça kurtulabilir.” ifadelerini kullandı.

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