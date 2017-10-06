Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali Mersin’deydi

11-15 Ekim 2017 Mersin’de gerçekleşecek festivale 15 yabancı ülkeden 19 sanatçı katılacak

Avrupa\Londra - Dünya’da ilk defa Mersin’de düzenlenecek olan “Engelsiz Sanat Festivali” Basın bilgilendirme toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz‏’ın ve dünyaca ünlü görme engelli ressam Eşref Armağan katılımı ile gerçekleşti.

11-15 Ekim 2017 Mersin’de gerçekleşecek festivale 15 yabancı ülkeden 19 sanatçı katılacak. Festival sanatçıları sadece engelli yerli- yabancı sanatçılarımızdan oluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ülkemizde belediye ilk engelli dairesi açan belediyemizdir. Engelli vatandaşlarımız için yaptığı projelerle ülke içi ve dışından birçok ödüle layık görülmüştür.

Basın toplantısı, Mersin ilinin tanıtım belgeseli ve Mersin’de engelli vatandaşlarımız için yapılan projelerin tanıtıldığı video gösterimi ile başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz‏’ın basına açıklaması ve ressam Eşref Armağan’ın bilgilendirme konuşmalarından sonra, basın mensuplarının soruları ile tamamlandı.

“İstanbul’dan 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin duyurusunu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, konuşmasının başında Engelliler Dairesi Başkanlığı olarak hayata geçirdikleri hizmetleri aktardı. Başkan Kocamaz,“Engelliler, Cenab-ı Allah’ın engelsiz kullarına değerli bir emanetidir. Bu değerli emaneti koruyup kollamak, daha değerli hale getirmek en temel insanlık görevlerimizden biridir. Hangi toplum kesimine, hangi meslek grubuna mensup olursak olalım, hayata engelli bireylerimizin penceresinden bakabildiğimiz müddetçe huzurlu bir yaşam sürebiliriz. Hayatımızın her anını birlikte paylaştığımız engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılar konusunda empati yapabildiğimiz müddetçe, engelleri ortadan kaldırabiliriz. Bir sorunu çözebilmek için öncelikle onu çözmeye karar vermek, sorunu doğru anlamak, gerekli adımları hızla ve cesaretle atmak gerekir” dedi.

Engelli dostu kent; Mersin

Mersin’de kader birliği yaptıkları bütün engellilerin sorunlarını çözmek için gerekli adımlar attıklarını belirten Başkan Kocamaz, “30 Mart 2014’ten bu yana verdiğimiz hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projeler, 3.5 yıl önce verdiğimiz Mersin’i ‘Engelli Dostu Kent’ yapma sözümüzün birer teminatı ve tezahürüdür. Bu ifadeleri, Engelliler Dairesi Başkanlığı’nı kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olmanın haklı gururu ve gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz Mersin’imizi tüm toplum kesimleriyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı, güvenli ve müreffeh bir yaşam standardına kavuşmaktır. Diğer toplum kesimlerine olduğu gibi engelli kardeşlerimize yönelik proje ve hizmetlerimizi de bu anlayışla hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

11-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye ve dünyada ilk kez gerçekleştirecek olan 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin Mersin Büyükşehir Belediyemizin prestijli projelerinden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Kocamaz, “11-15 Ekim tarihleri arasında Mersin merkez, Tarsus, Anamur ve Erdemli-Kızkalesi’nde gerçekleştirilecek olan dünyaca ünlü sanatçı ve uzmanların katılacağı sergi, sempozyum, workshop, konser, gezi ve performanslarla Türkiye’ye unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacağız. Böylesine dolu dolu ve kaliteli bir festival programını ortaya koymak, sizler de takdir edersiniz ki, azami dikkat ve özen gerektiren iyi bir takım çalışması ile mümkündür. Yaklaşık bir yıldır bu prestijli organizasyon için gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle çalışan Engelliler Dairesi Başkanlığımızın ve destek veren diğer birimlerimizin personelini sizlerin huzurunda ayrı ayrı kutluyorum. İlimizin ve ülkemizin yüz akı olacağına inandığımız bu güzel projeyi ilk günden bu yana sahiplenen ve heyecanla destekleyen tüm resmi ve sivil kuruluşlarımıza ve tabii ki siz değerli basın mensuplarına canı yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için çok özel anlam taşıyan bu desteğinizin festival süresince ve sonrasında da sürmesini diliyorum. 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli bireylerin mutlu, huzurlu, güvenli, sağlıklı ve müreffeh bir yaşam standardına kavuşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kocamaz, 11-15 Ekim tarihinde dünyada bir ilk olarak gerçekleştirilecek 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ne tüm basın mensuplarını davet etti.” Mersin Büyükşehir Belediyesi