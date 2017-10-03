Dikkat o ilaçlar kalp rahatsızlıklarına yol açtığı için satılmayacak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan duyuruda "domperidon" etkin maddeli ilaçlar geri çekiliyor
Duyuruda, söz konusu ilaçların Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency-EMA) tarafından bir süre önce incelemeye alındığı, kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle ilaçların kullanım süresinde, dozunda ve hangi rahatsızlıklarda kullanılacağı konusunda kısıtlamaya gidildiği belirtildi.
Geri çekilen ürünler şöyle:
"DELOX 30MG SR PELLET içeren kapsül, DEXGARD 30/30MG MR kapsül, DEXRİDON MR 30/10 MG kapsül, DOPROKİN-S ORAL süspansiyon, DUEDOM 30/10MG, DUEDOM 60/10MG, DUOLANS 15/10MG, DUOLANS 15/30MG SR, DUOLANS 30/30MG SR, LACOMBI 15/10 MG, LACOMBİ 30/10 MG, RABECOMB 20/10MG, RABECOMB 20/30MG MR, RABELIS PLUS 20/10 MG, RABELIS PLUS 20/30 MG MR