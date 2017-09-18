Akciğer sertleşmesi 50 yaş üzeri erkekleri tehdit ediyor

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gülfer Okumuş, genel olarak 50 yaş üzeri erkeklerde görülen akciğer sertleşmesi yani İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hakkında bazı bilgiler verdi

İPF, tüm dünyada toplam yaklaşık 3 milyon hastanın sahip olduğu bir rahatsızlık olan İdiopatik Pulmoner Fibrozis'in kısaltmasıdır. İPF sıklıkla 50 yaşın üzerinde görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen geri dönüşsüz akciğer dokusu sertleşmesidir. Çoğunlukla erkeklerde görülür. İPF'si olan bir kişinin akciğer dokusu süngersi yapısını kaybeder, kalınlaşır, sertleşir ve yaralı bir hal alır. Hastalığın oluşumunda nefes yolu ile alınan bazı zararlı maddelerin rol alabileceği düşünülmektedir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER

Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitelerde kısıtlılıktır. İleri dönemlerinde günlük yaşamını sürdürmek için gerekli faaliyetlerde bile nefes darlığı yaşanabilir. Bazı hastalarda yavaş bir gidiş olmasına karşın, çoğu hastada nefes darlığı hızla ilerleyerek hastayı solunum yetmezliğine sokar.

HASTALIĞA TANI NASIL KONULUR

Akciğer tomografisinde İPF için tipik görüntünün olması ve sebep olacak başka bir hastalığın bulunmaması durumunda biyopsi yapılmadan tanı konulabilir. Bazı durumlarda tanı için akciğer biyopsisi yapılması gerekebilir. Hastalığın ağırlık derecesi; akciğer tomografisindeki görünüm, solunum fonksiyon testleri ve egzersiz testleriyle değerlendirilir.

HASTALIK NASIL TEDAVİ EDİLİR

Yaşın artması ile normal kişilerde de solunum fonksiyonlarında doğal kayıplar olmaktadır. İPF'de ise bu kayıp hızlanmıştır. İdiopatik Pulmoner Fibrozisi iyileştiren kesin bir tedavi olmasa da, son yıllarda tüm dünyada yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara göre iki etken madde (Nintedanib ve Pirfenidon) İPF tedavisi için onay almıştır. Bu tedaviler; belirtilerin hafiflemesine ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İPF'nin tedavisi konusunda yeni umutlar sunacak çalışmalar sürmektedir. İleri hastalığı olan hastalar akciğer nakli için uygun merkezlere yönlendirilmelidir.