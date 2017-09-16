16/09/2017 15:29


Çocuklara müjde tüm ilaçlar tek bir iğnede toplanacak

çocuk aşısı

ABD'li araştırmacılar tarafından geliştirilen iğneler tek dozda, farklı hastalıklara ait aşıları mikroskobik kapsüllerle vücuda aktarılacak

Bu özel kapsüller belirli zamanlarda devreye girerek istenen aşıyı kana karıştıracak.Araştırma bu özelliğiyle, geçmişte aşıyı uzun sürede vücutta aktif hale geçiren çalışmalardan ayrılıyor.Bu sayede, difteri tetanoz, boğmaca, çocuk felci, hepatit, kızamık,ve kabakulak gibi belirli zaman aralıklarında yapılması gereken aşılar tek dozda çocuklara verilebilecek.Bu alanda fareler üzerinde yapılan deneyler başarıyla sonuçlandı.

Mikroskobik kapsüller iğne yapıldıktan 9, 20 ve 41 gün sonra istenen aşıyı fareye enjekte etmeyi başardı. Çalışmayla söz konusu sürenin 100 güne çıkarılması amaçlanıyor.Tek dozda farkli aşıları yapabilen iğnenin çocuklar için çok rahatlatıcı olacağına dikkat çekiliyor.


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