Mide-bağırsak enfeksiyonuna yakalananlar hangi besinleri tüketmeli

Mide-bağırsak enfeksiyonları sıcak havanın etkili olması nedeniyle daha yaygın biçimde görülüyor. Peki buna karşı önlem nasıl alınmalı? Mide ağrısı olanlar nasıl beslenmeli? Ayrıntılar haberimizde

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

- Hastalık süresince vücudunuzun su, tuz ve mineral desteğini sağlayın.

- İshal düzelene kadar yağsız ve az posalı diyet yapın.

- İshal süresince yağsız çorbalar, yağsız peynir, yoğurt, patates haşlaması, elma, şeftali, muz ve havuç gibi besinler tüketin.

- Bu dönemde kepek ekmekten, yağlı ve şekerli gıdalardan, baharatlardan, bol posalı sebze ve meyvelerden uzak durun.

- Halk arasında ishali azalttığı sanılan kuru kahve ve kuru çay tüketiminden kaçının! Çünkü kahve ve çay vücuttan sıvı kaybına neden oluyor. Bol bol su içmeye özen gösterin.

- Yapılan en önemli hatalardan biri de; hekime danışmadan ishal kesici ilaçların kullanılması. İshal kesici ilaçların bilinçsizce kullanılması, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak sindirim sistemindeki zararlı mikroorganizmaların atılımını durduruyor ve bağırsak hastalığını daha da ağırlaştırabiliyor.

- Uzun süren, tedaviye yanıt vermeyen, kanlı ve sümüklü ishallerde altta yatan bir bağırsak hastalığı olabileceğinden mutlaka bir Gastroenteroloji Uzmanına başvurun.

ifadelerine yer verdi.