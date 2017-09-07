Durakta beklerken kene ısıran genç kadın karantinada

Adana'da yaşayan 42 yaşındaki Zuhal Tekin isimli vatandaş durakta minibüs beklerken kenenin ısırması sonucunda Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alındı

Kurban Bayramının 3. gününde eşini ziyarete giden ve daha sonra eve gitmek için dolmuş durağında bekleyen Zuhal Tekin, minibüs beklerken duvara yaslandı. Dolmuşa binen talihsiz kadın, bir süre sonra sırtında yanma hissetti. Evine geldikten sonra sırtındaki yanma hissi arttı.

Yanan yere elini uzatan Zuhal Tekin, sırtında bir cisim olduğunu fark etti ve bunu yaradan dolayı oluşan kabuk zannedip çıkardı. Ancak kabuk sandığı şeyin hareket ettiğini görünce bunu bir sağlık kuruluşunda görevli komşusuna gösterdi. Komşusu bunun kene olduğunu belirterek hemen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Zuhal Tekin ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kadının sırtında kalan kenenin diğer parçası da çıkarıldı.

Zuhal Tekin’e Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanmaması için 5 iğne yapıldı. Daha sonra Zuhal Tekin, hastanede kalmak istemediğini söyledi. Doktorlar ise hastanın kendi isteğiyle hastaneden ayrılmasını kabul edip mide bulantısı, kaşıntı olması durumunda hemen hastaneye gelmesi gerektiğini belirtti. Zuhal Tekin evine gitti ancak akşam mide bulantısı ve kaşıntı başlayınca tekrar hastaneye kaldırıldı.

TAHLİL SONUÇLARI BEKLENİYOR

Zuhal Tekin, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı karantinaya alındı. Zuhal Tekin’den kan alınarak Ankara’ya gönderildiği ve tahlil sonucu gelinceye kadar hastanede karantina altında tutulacağı öğrenildi. Kene de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı incelemeye gönderildi.