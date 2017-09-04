Kurban eti nasıl saklanmalı ve nasıl pişirilmelidir

Kurban Bayramının gelmesiyle beraber vatandaşlar kurban etinin nasıl saklanacağını, bozulmadan nasıl duracağını merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde

Etin yumuşaklığının hayvanın türüne, yaşına, kas ve yağ dokusu miktarına, beslenmesine, kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre değiştiğini anlatan Şefika Aydın Selçuk, "İyi beslenmemiş hayvan eti ile çok hareket eden hayvanın eti sert olur. Bu nedenle hayvanın çeşitli yerlerinden elde edilen etlerde farklı pişirme yöntemi uygulanır. İyi beslenmiş hayvan eti yağlıdır. Yağlı etler daha yumuşaktır. Hayvan yaşlandıkça yağlılık derecesi azalır. Etin pişirilmesinde çeşidi ve bağ dokusu içerine göre uygulanan yöntem etin lezzetini arttırır.” dedi

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, eti doğru pişirme yöntemleri hakkında şöyle konuştu:

“Kuru ısıda pişirmesi uygun etler: Bağ dokusu az etlere uygulanır. Izgara ve fırın rosto bu yöntemle pişirilmelidir. Bağ dokusu fazla etler kıyma haline getirilerek köfte şeklinde kuru ısıda pişirebilir. Izgara yaparken yüksek ısı verilmemelidir. Bu etin hızlıca katılaşmasına iç kısmının çiğ kalmasına sebep olur. Ayrıca yüksek ateşte pişirme protein kaybına sebep olur.

Tavuk etinin ızgara veya yağsız tavada kendi yağı içinde pişmesi tavuğa uygulanan en uygun yöntemdir. Nemli ısıda pişirme: Bağ dokusu fazla olan etlere uygulanır. Kuşbaşı etler, parça etler bu pişirme yöntemi ile az su kullanılarak kebap, pirzola, biftek gibi yemekler yapılabilinir.

Yağda kızartma yöntemi: sağlık açısında önerilmeyen bu yöntem ise kıymanın köfte haline getirilmesi veya balık çeşitlerinde kullanılır. Yağ çok kızgın olursa etin dış yüzeyi katılaşır ve içe ısı gitmesini önler. Et pişmez ve çiğ kalır. Yine etin yanık kısımları kanserojen maddeler oluşturur. Az yağ kullanılması ise etin daha çok yağ çekmesine sebep olur. Kanatlı hayvan etlerinde ve balıkta kızarma yöntemi öncesi etler unlanabilir.

Kurban Eti Nasıl Saklanmalı?

Kurban etleri, parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz bir yerde 5-6 saat dinlendirilmeli. Parçalanmış etin iç kısmının sıcaklığının düşmesi için et, üstü kapatılmadan bekletilmeli.Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, dondurularak ise (-18) 6 aya kadar saklanabilir. Dondurup çözdürülen etlerin tekrar kullanılması sağlıklı olmadığından etler, tek seferde tüketilecek büyüklükte paketlenmeli.

Haşlama ve fırınlama gibi pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Meta, şu önerilerde bulundu:

”Bu pişirme yöntemleri, parazitlerin insana geçmesini büyük ölçüde engelleyecektir. Eğer mangal yapılacak ise etle ateş arasında 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Etin ateşe yakın olması B12 ve B1 vitaminlerinin kaybına neden olacaktır. Bayram süresince gereğinden fazla et tüketimiyle vücudun ihtiyacından fazla protein, kolesterol ve hayvansal yağ almış oluruz. Bu durum kalp damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve gut hastalarının sağlık durumlarını olumsuz yönde etkiler. Etin yağlı kısımlarının mutlaka ayrılması ve hayvansal yağın mümkün olduğunca tüketilmemesi gerekir, doymuş yağ oranı yüksek hayvansal gıdaların kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkardığı unutulmamalıdır.”

Meta, bayramda sakatat tüketiminin arttığına işaret ederek, sakatatlarda parazit bulunabildiğini, bunların çok iyi temizlenmesi, ciğerlerin üzerindeki zarın ve görülebilen kötü kısımların ayrılması gerektiğini vurguladı.

Günlük et tüketiminin 90-120 gram olması ve tercihen öğle öğününde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Meta, akşam öğününde sebze ve posa içeriği yüksek besinlerin tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Meta’nın verdiği bilgiye göre, etlerin yanında C vitamininden zengin salata, sebze, taze sıkılmış meyve suları tercih edilerek demir emilimi artırılmalı.