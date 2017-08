Kurban Bayramında nasıl beslenmeli, neler tüketilmeli

Kurban Bayramı yarından itibaren başlıyor. Bayramda beslenmek oldukça önemli. Peki bayramda beslenirken nelere dikkat edilmeli? İşte sizin için derlediğimiz bazı öneriler

Her zaman olduğu gibi en sağlıklı içeceğimiz su. Hazmımızı kolaylaştırır, tokluk hissimizi arttırabilir. Bayram ikramların vazgeçilmezi olan kahve ve çay gibi yoğun kafein içeren içeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalı. Et ve et yenmekleriyle en iyi uyum sağlayacak içecekler su ve ayrandır.

Bayram ikramlarının en önemlilerinden biri de baklava, revani, kadayıf, tulumba tatlısı gibi geleneksel şerbetli tatlılardır. Buna bir de et eklenince, ikram tabağı sindirimi son derece zor olan gıdalarla dolmaktadır. Karbonhidrat ve yağ içeriği çok yüksek ve kuşkusuz lezzeti de vazgeçilmez olan bu besinlerin her misafirlikte bolca tüketilmesi sonucu hem ciddi kilo alımı hem de reflü ve hazımsızlık şikayetlerimizin artmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle 4-5 farklı ziyarette tükettiğimiz miktarın bir porsiyonu geçmemesine özen göstermeliyiz.

Her ziyaretimizi mümkün olduğunca uzun tutmalı, ikramları yavaş ve ölçülü yemeliyiz. Aldığımız kalorilerin hiç olmazsa bir kısmını tüketmek için mümkün olduğunca yürüyerek gitmeyi tercih etmeliyiz. Bu küçük yürüme egzersizi aynı zamanda bağırsak sistemimizi de düzene sokmakta ve sindirimimizi kolaylaştırmaktadır. Kaynak: Bayramı rahat geçirmenin püf noktaları