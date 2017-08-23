Kötü giden işler işsizlikten daha fazla sağlığa zarar veriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kötü bir işte çalışma, işsizlikten daha fazla insan sağlığına zarar veriyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesinin yazarlarından Sarah O'Connor bu araştırmanın, siyasetçilerin "kötü bir iş, işsizlikten iyidir" sözünü temel alan işsizlik politikalarını yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret ettiğini yazdı.Bu ay International Journal of Epidemiology'de (Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi) yayınlanan araştırmada 2009-10 yıllarındaki ekonomik kriz nedeniyle işini kaybeden bin kişi incelendi.

O tarihten itibaren takip edilen 35-75 yaş arası bin kişi düzenli olarak kan tahlili, muayene ve anket gibi yöntemlerle incelendi.Araştırmanın sonucunda şartları kötü işlerde çalışan kişilerin en fazla kronik stres belirtisi gösteren grup olduğu ortaya çıktı. Maaşı ve imkanları düşük, güvencesizliği yüksek bu işlerde çalışanların sağlıkları, iş bulamayan kişilerinkinden daha kötüydü. Sağlık durumu en iyi olanlarsa iyi birer iş bulanlardı.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'deki işçilerin yüzde 15'inin vardiyası her an değişebilen işlerde çalıştığını söylüyor.Sarah O'Connor'a göre çalışma saatleri ve maaşı değişken işlerde çalışmak insanlara, gelecekleri belirsiz olduğu için sözleşmeli telefon alamamak gibi nedenlerle maddi açıdan da zarar verebiliyor.