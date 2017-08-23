Kurban Bayramı öncesi dikkat, size de hastalık bulaşabilir

Uşak Halk Sağlığı Müdürü Hasan Kaya, Kurban Bayramında etten insanlara bulaşabilecek hastalıklar konusunda vatandaşları uyardı

Kaya, hastalığın insanlara kedi, tilki ve özellikle köpekler tarafından bulaştırıldığını belirterek, "Köpeklerin barsaklarında yaşayan parazit yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılmakta, bu yumurtalar rüzgar ve böceklerle yayılarak yiyeceklere, suya ve toprağa bulaşmaktadır. Parazit yumurtalarının bulaştığı yiyeceklerin yenilmesi, suların içilmesi sonucu insanların ve otçul beslenen koyun, keçi, sığır gibi hayvanların iç organlarında kist oluşturuyor. İç organlarında kist oluşan bu hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir.

Kişisel temizlik ilkelerine dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, kaynağı bilinmeyen sular içilmemeli, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir. Kurbanlık olarak sadece, veteriner kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanlar satın alınmalıdır. Kesilen veya ölen hayvanların özellikle içi su dolu keseleri bulunduran organları ve barsak, tırnak gibi kullanılmayacak olan kısımları açıkta bırakılmamalı, bunları etrafta dolaşan köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde toprağı derince kazarak en az 1 metre derinlikteki çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle Kurban Bayramlarında bu hususlar daha çok önem taşımaktadır. Hayvan kesimleri mezbahalarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalı, kaçak kesimler ve sokaklarda hayvan kesimleri önlenmelidir. Kurban etleri hemen tüketilmemeli, yeni kesilen hayvanın eti en az 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra haşlama veya ızgara şeklinde tüketilmelidir. Ayrıca etler büyük parçalar halinde değil, küçük parçalar halinde saklanmalıdır. Pişirilen etler antioksidan içeren bol yeşillikle tüketilmelidir" şeklinde açıklama yaptı.