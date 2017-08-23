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Zehirli böcek ilaçlı yumurta skandalı Avrupa'ya yayılıyor, dikkat

Zehirli yumurta

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin orta düzeyde zararlı madde olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.Flaş açıklama

AVRUPA GAZETE-Böcek ilaçlı yumurta skandalı bir Avrupa ülkesine daha sıçradıMacaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede üretilen yumurtalarda böcek ilacı fipronil tespit edildiğini açıkladı.Macaristan'da Almanya'dan ithal edilen bazı ürünlerde tespit edilen böcek ilaçlı yumurta veya ilaçlı yumurtaları içeren ürünlerden sonra ilk defa yerli üretim yumurtalarda da fipronile rastlandığı bildirildi.Nebih tarafından yapılan açıklamada, fipronil içeren taze yumurtaların toplatıldığı ve ağustos başından bu yana devam eden kontrollerin süreceği belirtildi.Avrupa'da Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, ihracat dolayısıyla Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılmış durumda.Hızla büyüyen yumurta krizi sonucu milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edilmişti. Avrupa genelinde ise 150 çiftlik geçici olarak kapatılmıştı.Zehirli yumurtalara dikkat 

 


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Zehirli böcek ilaçlı yumurta skandalı Avrupa'ya yayılıyor, dikkat
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