KOAH ile astım hastalığı arasındaki farklar nelerdir

Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu, KOAH ile astım hastalığının aynı hastalıklar olmadığını her ikisinin de farklı özellikler olduğunu açıkladı

Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu “Bunun en önemli sebebi, her iki hastalıkta da benzer belirtilerin (öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi) olmasıdır. Ancak üç temel farkın altını çizmek gerekir. Tanının yanlış olması, hastalığın kontrolü ve doğru tedavisi açısından ciddi sorunları beraberinde getirebilir” açıklamasında bulundu.

ASTIM

Tamamen düzelebilir.

Her yaşın hastalığıdır.

Tetikleyici faktörler toz, koku, kedi-köpek alerjileri vs.

KOAH

Tam olarak düzelmeyebilir.

Daha çok 40 yaş sonrası, uzun süre sigara içenlerde görülür.

Tetikleyici faktörler sigara, mesleki maruziyet, tezek odun ve diğer yakıtlar vs.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR

- Kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı en sık gördüğümüz belirtileri. Yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı hastalığın ileri dönemlerinde görülebiliyor.

- Haftada birkaç kez öksürme

- Haftada birkaç kez balgam çıkarma

- Yaşıtlarınıza göre nefesinizde daha çok daralma

- 40 yaş üzeri kişilerde

- Sigara içen kişilerde