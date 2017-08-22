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Yeni düzenleme yolda, özel araçlarda sigara içilmeyecek

sigara kullanımı

Toplu taşıma araçlarında yasaklanan sigara kullanımı yeni düzenleme ile özel araçlar için de geçerli olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak yeni düzenlemeyle ‘hususi araçların sürücü koltuklarında oturanların’ sigara içmesi yasaklanacak. 

SİGARA PAKETLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil tek tip tasarlanmış düz standart paket biçiminde piyasaya sürülecek. Marka, paketin tek bir yüzeyine ve yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacak ve paketin üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri bulunmayacak. 

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