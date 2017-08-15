Canan Karatay o açıklamasıyla bu kez balıkçıları kızdırdı

Prof. Dr. Canan Karatay'ın kızartılan balığın kanserojen olduğunu söylemesi, Karadenizli balıkçı Halis Bıyıkoğlu'nu sinirlendirdi

Balığı unlayarak kızartmanın kanserojen etki yaptığını söyleyen Prof. Dr. Karatay'a cevap 50 yıllık Samsunlu balıkçı Halis Bıyıkoğlu'ndan geldi. Yıllardır aynı şekilde balık yaptıklarını ve hiçbir şikayetin olmadığını söyleyen Bıyıkoğlu, balığın aynı yağda unlayarak bir kez pişirilmesinde hiçbir sakınca olmadığını ifade etti. Yağın aroması kaçmadan balığın pişmesi gerektiğini söyleyen Halis Bıyıkoğlu, "Cips yapar gibi balığı pişirirsen olmaz. Çok kaynatırsan yağı motor yağı gibi simsiyah olur. Tabii ki o zararlı ama yağda bir kere pişen balığın hiçbir zararı yok" dedi.

Takvim'in haberine göre, Karatay'ın görüşlerine kesinlikle katılmadığını vurgulayan öfkeli balıkçı, "Bazı söyledikleri doğrudur ama buna katılmıyorum. Karadenizliler balığı unlayarak yer. Izgarada ise balık yağa sürülmeden kendi yağıyla pişirilir. En sağlıklısı budur. Şimdiye kadar kızarmış balıktan hiçbir şikayet gelmedi. Bu zamana kadar tavada balık yiyenler kanser olsaydı Karadeniz'de kimse kalmazdı" şeklinde konuştu.

"Karatay'ın yanlış konuştuğunu ifade eden Bıyıkoğlu, şöyle devam etti: "Karatay'ı buraya davet ediyoruz. Balığımızı yesin. Kanser olunuyorsa biz olacaktık. 50 senedir bu mesleği yapıyorum. Sağlık sorunum yok. Ben ondan sağlıklıyım. 1 ay bizde balık yesin bakalım kanserin belirtisi var mı! Sadece sıvı yağda yiyecek. O zeytinyağını içiyor. Biz de 1 kere yağda pişiriyoruz."