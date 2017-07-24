Ana Sayfa | SAĞLIK 24/07/2017 16:20

Canan Karatay, 'Hiç kimse patates kızartması yememeli'

Canan Karatay

Profesör Canan Karatay'a göre 7'den 70'e herkesin tükettiği patates kızartması insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli

Star Haber'e konuşan İç hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay, bazı uyarılarda bulundu.

İşte Canan Karatay'ın özellikle anne babalara yaptığı o önemli uyarı:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Kızardığı zaman trans yağlar meydana geliyor bu bir. Bir de ketçap bağımlılık yapıyor. Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. Ama kızartma kesinlikle olmaz.Bizim patates salatımız vardır. Haşlanıp yapılabilir buğulama yapılabilir. Ama kızartıp üstüne de ketçap döküp yerseniz o tehlikeli." 

Karatay ayrıca içindeki yüksek miktardaki gluten ve nişastaya dikkat çekerek, şeker hastaları ve  gluten hassasiyeti bulunanların patates tüketmemesi gerektiğini kaydetti.

 

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