Bunama riskini azaltmak için hayatınızdaki 9 şeyi değiştirin

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre hayatınızda yapacağınız 9 değişiklik bunama riskinizi azaltabilir

Tıp dergisi Lancet'de yer alan araştırma, eğitimini tamamlamamak, işitme kaybı, sigara içmek ve hareketsizlik gibi dokuz faktörün bunama riskini belirlediğini öne sürdü.

Yaşam boyunca eğitimi ve yeni şeyler öğrenmeyi sürdürmek de, bunamaya yakalanmanızı engelleyebilir.

24 uluslararası tıp uzmanının katkılarıyla hazırlanan araştırma raporuna göre, 2050'de dünya çapında 131 milyon insan bunama rahatsızlığına yakalanabilir.

Günümüzde, yaklaşık 47 milyon insanın bunamayla mücadele ettiği düşünülüyor.

Peki yaşam tarzımızda neleri değiştirmeli, hangi rahatsızlıklarımızı hızla tedavi etmeliyiz?

Dokuz etmen ve bunama riskindeki payları:

Orta yaşta işitme kaybı - Yüzde 9

Liseyi bitirmemek - Yüzde 8

Sigara içmek - Yüzde 5

Depresyon - Yüzde 4

Fiziksel aktivite - Yüzde 3

Sosyal hayattan kopma - Yüzde 2

Yüksek tansiyon - Yüzde 2

Obezite - Yüzde 1

Tip 2 diyabet - Yüzde 1

Kaynak: BBC Türkçe