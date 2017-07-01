Tekbir getirerek hastane hemşiresine saldırdı

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşire Burcu bu sabah 05.20 sıralarında hastane koridorunda bir kişinin saldırısına uğradı.

Avrupa-Acil serviste görev yapan Burcu K. saldırıya uğradı. Saldırgan, Burcu K.'yi darp ederken tekbir getirdi.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşire Burcu K., bu sabah 05.20 sıralarında hastane koridorunda bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan Burcu K.’ya saldırırken tekbir getirdi.Evrensel gazetesinden Erdi Tütmez’in haberine göre, Burcu K., acil serviste kırmızı alanda çalıştığını ve sarı alana geçerken koridorda saldırıya uğradığını söyledi. Burcu K., saldırı anını şöyle anlattı:“Koridordan geçerken bir ‘hırlama’ sesi duydum. Tanımadığım bu kişiyle bir anda göz göze geldim. O an korktum, kenara çekildim ve oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu sırada beni kovaladı. Sarı alana koştum, o da peşimden koştu. Kimse yoktu. Tekbir getirdi ve bir anda arkadan üzerime atlayıp, beni yere düşürdü. Başımı önce sandalyeye, sonra da yere vurdu. Bunun üstüne bir de başımı ısırdı. Çığlıklar attım. O sırada güvenlik geldi ama uzun süre saçımı bırakmadı. Uzun süre saçımı bırakmadığı anda ‘Bekle, daha bitmedi’ gibi hareketler yaptı. Bunun sonucunda da kafamın sağ tarafında saçlarımın yüzde 50’si döküldü.” Hemşireye şok saldırı